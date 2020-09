Campeão mundial junta-se a seis portugueses na prova especial portuguesa da WSL

Foram esta quarta-feira anunciadas todas as novidades sobre a Euro Cup of Surfing, conjunto de dois eventos em Portugal e França, que vai servir de "pré-temporada" para a época 2021 da WSL e que permite o regresso dos surfistas europeus à ação internacional.





Os surfistas presentes na MEO Portugal of Surfing já foram confirmados e a Frederico Morais, que faz parte da elite mundial do surf, juntam-se ainda mais cinco portugueses: Yolanda Hopkins, Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes na prova feminina e Vasco Ribeiro e Afonso Antunes do lado masculino.Destaque ainda para a presença internacional de Italo Ferreira e Kanoa Igarashi, que apesar de não serem europeus têm residência em Portugal, o que lhes permite viajar para o nosso país, mesmo em tempo de pandemia. A francesa Johanne Defay, os franceses Jeremy Flores e Michel Bourez e o italiano Leo Fioravanti serão os outros tops do WCT em prova nas ondas portuguesas. Do lado masculino faltam conhecer ainda dois nomes.Depois do regresso da ação internacional ter acontecido na piscina de ondas de Kelly Slater, com surfistas residentes nos Estados Unidos, e de o período de espera dos três eventos australiano já ter começado no início deste mês, as atenções centram-se sobre esta Euro Cup of Surfing, cujo período de espera também vai de setembro a outubro.O The WSL Countdown Series dirige-se, assim, para o continente europeu para dois eventos, em dois países, com 24 surfistas e potenciais ondas épicas com um formato de competição reduzido e múltiplas localizações. Trata-se de um formato curto que permitirá concluir o evento num só dia se necessário e capitalizar as melhores condições. O montante do prémio em dinheiro de ambos os eventos será doado para caridade.Em Portugal, estaremos de volta aos dias gloriosos do surf com um evento móvel que pode ‘aterrar’ em qualquer lugar da vasta costa portuguesa, dependendo das condições. Simples: onde as ondas estiverem boas, é onde o evento acontecerá. Entre 28 de setembro a 2 de outubro será o swell a ditar a escolha da localização, entre os famosos spots da Costa da Caparica, Ericeira, Peniche, Nazaré ou qualquer outro lugar que ofereça as melhores ondas naquele(s) dia(s). Este é o principal objetivo do evento, garantir que o regresso de alguns dos melhores surfistas do mundo e de todos os outros profissionais é feito no local com melhores condições possíveis na altura.O MEO Portugal Cup of Surfing será a primeira prova WSL em Portugal de 2020 e a segunda paragem europeia do ano. Relativamente à presença de publico e/ou imprensa a organização aguarda ainda pareceres necessários das respetivas entidades para que seja tomada a melhor decisão mantendo a segurança de todos os envolvidos no entanto, será sempre desenvolvido e disponibilizados conteúdo exclusivo, de ação que possa ilustrar aquele que é um dos eventos mais esperados do ano.- Johanne Defay- Pauline Ado- Vahine Fierro- Maud Le Car- Yolanda Hopkins- Tessa Thyssen- Cannelle Bulard- Teresa Bonvalot- Nadia Erostarbe- Anat Lelior- Rachel Presti- Mafalda Lopes- Italo Ferreira- Kanoa Igarashi- Jeremy Flores- Michel Bourez- Leonardo Fioravanti- Frederico Morais- Joan Duru- Jorgann Couzinet- Vasco Ribeiro- Afonso AntunesAntes de Portugal, a ação irá acontecer em França. A acontecer em Anglet de 23 a 25 de setembro, a primeira das duas paragens europeias reúne de novo surfistas profissionais para mais um evento de competição. O evento que irá acontecer em Chambre D’Amour, será apenas transmitido online, sem a presença de público ou jornalistas, devido às restrições relacionadas com a COVID-19.