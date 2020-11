Campeões australianos em projeto de mega piscina de ondas em Sidney

As informações ainda são escassas, mas na Austrália já circula a notícia de que um restrito grupo de surfistas profissionais australianos, incluindo alguns campeões mundiais, estão atrás de um projeto que começa a ganhar a luz do dia e que visa levar até Sidney o primeiro resort de surf do país, incluindo uma mega piscina de ondas.

De acordo com a notícia avançada pelo site "Australian Financial Review", este surf lodge já teve luz verde por parte do condado de Hills Shire. Este projeto irá ganhar vida em 2022 e ficará situado na pequena cidade de Wisemans Ferry, a cerca de 75 quilómetros para noroeste de Sydney.

De acordo com a mesma fonte, este projeto conta com o apoio e participação da sete vezes campeã mundial Staphanie Gilmore, do ex-campeão mundial Joel Parkinson e ainda de outros ex-tops do circuito mundial, como Bede Durbidge ou Josh Kerr, além do casal mais famoso o surf mundial, Jack Freestone e a havaiana Alana Blanchard.

Este surf resort, que terá uma extensa área de habitação e hotelaria, apresentará como ex-líbris uma piscina de ondas artificiais de nova geração. Embora não seja noticiada que tipo de tecnologia terá o projeto, o jornal australiano fala numa piscina com o tamanho de quatro campos de futebol e que será capaz de gerar ondas de 2,5 metros a cada 17 segundos.

Curiosamente, este não é o primeiro projeto que alguns destes surfistas têm em comum. Quando ainda faziam parte do WCT, Joel Parkinson iniciou com Bede Durbidge, Josh Kerr e também Mick Fanning uma sociedade numa fábrica de cerveja artesanal. Agora, juntam-se para um projeto em grande. Esperam-se mais novidades nos próximos dias sobre este resort que promete dar que falar.