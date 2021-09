Campeões mundiais vão ser coroados esta segunda-feira

Ao quinto dia de espera poderá haver decisão do título mundial. A WSL lançou este domingo um alerta amarelo para possível ação esta segunda-feira em Trestles, na Califórnia. A grande final do CT 2021 poderá estar, assim, prestes a ir para a água, com um novo formato em estreia.





Depois de quatro dias com ondas, mas sem as condições ideais para coroar os campeões mundiais, a organização acredita que esta segunda-feira o mar vai estar perto da perfeição para a realização desta nova final, para a qual apenas se apurou o top 5 mundial.Com cerca de 7 horas de competição pela frente, um dia apenas chegará para encontrar os novos campeões mundiais. Com um período de espera que se iniciou a 9 de setembro e que se prolonga até dia 17, a WSL limitou-se a esperar pelas condições que permitirão abrilhantar ainda mais o espetáculo.Apesar do alerta amarelo, apenas esta segunda-feira se saberá se haverá mesmo luz verde e se a prova irá para a água, o que é altamente provável de acontecer. A chamada está marcada para as 15H30 em Portugal Continental – 7H30 na Califórnia."Há algum tempo que estava à espera de dizer estas palavras, por isso estou muito entusiasmada", começou por dizer Jessi Miley-Dyer, comissária do WCT. O alerta amarelo é dado 24 horas antes do momento em que julgamos que vamos começar. Por isso, basicamente, isto quer dizer que amanhã será o dia", frisou.