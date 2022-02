Capítulo Perfeito com 'luz verde' para sábado em Carcavelos

A oitava edição do Capítulo Perfeito, campeonato de surf que decorre no melhor dia de ondas do inverno português, na Praia de Carcavelos, vai avançar já no próximo sábado, anunciou esta quarta-feira a organização.

"Temos previsão de uma ondulação acima de quatro metros, com período elevado, e vento de norte. Os bancos de areia estão bem definidos, pelo que esperamos um grande dia de surf", observou Miguel Fortes, diretor de prova do Capítulo Perfeito.

A previsão de ondas e vento aponta para boas condições para ondas tubulares numa das praias mais concorridas de Cascais para a prática da modalidade.

"Temos os melhores 'tube riders' [surfistas de tubos] do mundo a caminho de Cascais, e uma ondulação potente acompanhada de vento 'offshore' [terra-mar] previsto para sábado, pelo que os ingredientes estão todos a postos para mais um verdadeiro Capítulo Perfeito do surf em Portugal", disse Rui Costa, organizador do evento.

O antigo campeão do mundo de surf Adriano de Souza (Brasil) é um dos 16 surfistas que vão competir na oitava edição do Capítulo Perfeito, que também vai contar com Tiago Pires, o primeiro português que correu o circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL).

"O Capítulo Perfeito é uma prova importante no calendário do surf. Todos estão à espera do Capítulo Perfeito, porque destaca o que é mais mágico no surf: os tubos", assinalou Tiago Pires, em comunicado.

O Capítulo Perfeito é o único campeonato de surf de elite no mundo em que os surfistas são escolhidos pelo público, através de votação 'online'. Os adeptos de surf escolheram surfistas em três categorias: surfistas nacionais, surfistas internacionais, e na categoria 'new generation' (nova geração).

Além de Tiago Pires, também conhecido por 'Saca', Nic Von Rupp, Miguel Blanco, Luís Perloiro, Pedro Boonman e João Mendonça, o último convidado pela organização, são os outros surfistas lusos na prova.

Já no contingente internacional, encabeçado por Adriano de Souza ('mineirinho'), estão também o australiano Adrian Buchan (atleta que integrou vários anos a elite do surf mundial), Aritz Aramburu (Espanha), Bruno Santos (Brasil), Clay Marzo (Havai), Russel Bierke (Austrália) e Kiron Jabour (Havai), também escolhido pela organização.

"É a primeira vez que temos a oportunidade de fazer o campeonato ao fim de semana, desde a primeira edição em 2012, por isso esperamos uma grande adesão do público", realçou Rui Costa, revelando que na sexta-feira será divulgada a ordem das baterias do campeonato.