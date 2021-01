Cancelada a segunda etapa do WCT e terceira é adiada

Minutos depois do rumor se expandir pela internet, a WSL anunciou oficialmente o cancelamento do Sunset Pro, aquela que seria a segunda etapa do WCT 2021 e que estava marcada para acontecer de 19 a 28 de fevereiro. Já a terceira etapa, que estava marcada para o início de fevereiro em Santa Cruz, na Califórnia, foi adiada.

A decisão da WSL surge na sequência da evolução da pandemia em todo o Mundo e no reforço das medidas de segurança no Havai, onde já tinha decorrido a etapa inaugural do WCT, em dezembro em Pipeline, e onde aconteceria este segundo campeonato, na mítica onda de Sunset Beach, que estava este ano de regresso ao circuito mundial.

Os responsáveis do governo havaiano decidiram cancelar todas as competições de surf até decisão em contrário, o que impediu que o Sunset Pro fosse realizado. Além da segunda etapa do WCT, também a famosa prova de ondas grandes marcada para Jaws, em Maui, foi cancelada.

Depois de ter visto todo o circuito de 2020 ter sido cancelado pela pandemia, a WSL está agora a contas com novos problemas para fazer acontecer a temporada de 2021. Isto depois de aquela que seria a primeira etapa do WQS, o Volcom Pipe Pro, marcado para o final deste mês em Pipeline, também já ter sido cancelada.

Já em relação à prova de Santa Cruz, a WSL frisa que o aumento de casos na Califórnia, aliado aos desafios logísticos que os surfistas enfrentam para regressarem a casa e depois chegarem a tempo à etapa, acabou por estar na base do adiamento. Originalmente marcado para acontecer de 2 a 12 de fevereiro, o Santa Cruz Pro poderá acontecer mais tarde, ao contrário do Sunset Pro.