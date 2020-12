Caparica e Santa Cruz entram no calendário do WQS europeu em 2021

A WSL anunciou esta terça-feira o calendário do novo circuito WQS para 2021, com Portugal a estar representado na perna europeia com as já habituais provas da Costa de Caparica e Santa Cruz. Este novo formato de qualificação irá determinar os 18 surfistas europeus que irão disputar a qualificação para o circuito mundial de 2022.





Esta foi uma das grandes mudanças anunciadas recentemente no circuito de qualificação mundial, que se divide agora em duas fases. Uma primeira, que decorre até 4 de julho, mais focada em provas regionais, com o intuito de ajudar os surfistas a poupar dinheiro na logística e também de permitir aos mais jovens terem mais provas para subir no ranking.Assim, a perna europeia vai contar com 9 eventos para já anunciados. À Caparica e Santa Cruz juntam-se ainda Lacanau (França), Pantín e Las Americas (Espanha), Newquay (Reino Unido), Taghazout (Marrocos) e Netanya (Israel). A meio do verão todos rumam a Anglet, onde acontece a etapa final e decisiva para definir os 10 homens e 8 mulheres que garantem vagas nas Challenge Series.O grande destaque neste calendário inicial vai para a queda de Pantín, que tinha um dos eventos Prime do WQS, mas passa agora um QS3000 em Junho. Caparica e Santa Cruz vão manter-se ambos como QS3000 e disputam-se no final de março. Já a prova marroquina mantém-se como QS5000, sendo uma das mais importantes da perna europeia.Depois de apurado o campeão mundial de surf, as atenções centram-se nas Challenge Series do WQS na segunda metade do ano, onde cerca de 100 surfistas vão discutir o apuramento para 2020. Apesar de ainda não estarem desvendadas quais as provas, a WSL anunciou que três delas serão na Europa. E se não é fácil perceber que a Ericeira deverá continuar no calendário e que Hossegor, em França, passará para este patamar resta perceber qual a terceira paragem europeia e se os Açores se manterão no circuito.