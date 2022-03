Caparica Surf Fest vai contar com 34 portugueses em prova

De 5 a 10 de Abril a Costa de Caparica vai ser o palco do regresso do melhor surf europeu ao nosso país, com o Caparica Surf Fest 2022, uma etapa decisiva para as contas do QS europeu 2021/22 e para determinar as vagas europeias nas Challenger Series de 2022, que arrancam já em Maio. Em prova neste QS3000, que será a penúltima etapa do circuito masculino e a última do feminino, estarão cerca de 200 surfistas em prova, entre os quais 34 portugueses.A lista de inscritos foi esta quarta-feira revelada e, além da presença do campeão nacional e europeu Vasco Ribeiro, que sofreu uma lesão que o obrigou a adiar o arranque de temporada, destaque para a presença de outros tops nacionais que regressam à ação no WQS, como Miguel Blanco, Tomás Fernandes ou o veterano e tetracampeã nacional Ruben Gonzalez.Entre os 136 surfistas que preenchem todas as vagas da prova masculina, a armada lusa conta com 26 surfistas inscritos. Vasco Ribeiro tem o seed número um do campeonato e, por isso, garante entrada direta para a ronda 4. A ele, nessa fase, juntam-se ainda Guilherme Fonseca e Pedro Henrique, havendo ainda wildcards a atribuir que poderão ser destinados a mais surfistas nacionais.Afonso Antunes, Luís Perloiro, Tomás Fernandes, Diogo Martins, Jácome Correia, Henrique Pyrrait, Pedro Coelho, Miguel Blanco, Joaquim Chaves, Francisco Almeida e Eduardo Fernandes garantem entrada direta para a ronda 3, enquanto para a ronda 2 entram diretamente Martim Carrasco, Guilherme Ribeiro, Martim Paulino, Ruben Gonzalez, João Vidal, Rodrigo Lebre, José Champalimaud, Rafael Silva, Gabriel Ribeiro, Francisco Queimado e Daniel Nóbrega.Por fim, Francisco Ordonhas é o único português colocado na ronda inaugural. Além da forte armada lusa, a prova da Caparica recebe surfistas de vários pontos da Europa, incluindo Israel, Polónia, República Checa, Suécia, Itália e um surfista russo (Nikita Adveev), que vai competir sob a sigla World, certamente devido ao conflito militar existente atualmente. Registo ainda para a presença de vários surfistas brasileiros e norte-americanos, que não contam para o ranking europeu.Do lado feminino, Portugal estará representado com oito surfistas, com destaque para Teresa Bonvalot, que é a atual líder do ranking europeu. A ela juntam-se Yolanda Hopkins e Carolina Mendes, todas com entrada direta para a ronda 3. Mafalda Lopes e Kika Veselko têm entrada direta para a ronda 2, enquanto Carolina Santos, Camila Cardoso e Beatriz Costa entram na ronda inaugural.Das 56 vagas disponíveis na prova feminina há ainda uma por preencher, além dos wildcards disponíveis, que poderão sorrir também a surfistas nacionais. Nesta lista destaque ainda para a presença da jovem britânica Sky Brown, de apenas 14 anos, grande fenómeno do skate mundial, que começa a dar os primeiros passos nas competições internacionais de surf, com o objetivo de se qualificar para os Jogos Olímpicos de Paris’2024 nas duas modalidades.Em jogo nesta prova está a definição das sete vagas femininas da Europa para as Challenger Series 2022, ficando a região ainda com mais uma vaga por wildcard a atribuir. No caso masculino são nove as vagas em jogo, mais um wildcard, embora as contas só fechem na última etapa, que se disputa uma semana depois em Santa Cruz.