Capítulo Perfeito anuncia mais um mês e meio de período de espera

O Capítulo Perfeito, campeonato que decorre no melhor dia de ondas do Inverno, na Praia de Carcavelos, irá estender o período de espera até ao dia 15 de março. No atual período de espera, que terminou esta sexta-feira, 31 de janeiro, não existiram condições para a realização do evento.





"Desde novembro, já tivemos um ou dois dias em que quase demos luz verde para o arranque do campeonato, mas a nossa decisão acabou por ser acertada: Houve dias bons em Carcavelos, mas nenhum digno de Capítulo Perfeito. Estamos a monitorizar ondulações de Oeste previstas para o início de Fevereiro, que poderão chegar com ventos do quadrante norte, condições ideais para Carcavelos. Só iremos pôr os surfistas na água no melhor e mais desafiante dia do Inverno em Carcavelos", analisou Rodrigo Herédia, diretor de prova do Capítulo Perfeito."Temos um compromisso com o público, em que só metemos o campeonato na água quando houver garantias de espetáculo. Temos os melhores tube-riders do mundo no elenco, que fazem notas 10 em condições que são praticamente impossíveis para o surfista comum, pelo que iremos esperar por um dia que os ponha à prova e que seja mais um Capítulo Perfeito do surf em Portugal", confirmou Rui Costa, organizador do evento.Em Portugal continua Bruno Santos, vencedor do Capítulo Perfeito em 2015. O surfista brasileiro está no nosso país a aproveitar as ondas do Inverno português, e para participar no Capítulo Perfeito: "Já tivemos uns dias bons em Carcavelos, em que fiz vários tubos, mas seguramente que teremos um maior e melhor para que o evento seja um verdadeiro show de surf", comentou sobre a extensão do período de espera.O período de espera do Capítulo Perfeito decorre entre 17 de novembro de 2019 e 15 de março 2020. O evento tem um pré-aviso de 72h, para permitir aos surfistas poderem viajar para Portugal e chegar a tempo do arranque do evento.