Capítulo Perfeito com “luz verde” para este domingo

A espera acabou e a edição de 2024 do Capítulo Perfeito vai para a água já no próximo domingo, dia 18 de Fevereiro. A organização anunciou, esta quinta-feira, que deu "luz verde" para o campeonato se realizar no domingo, com as previsões a apontarem para ondas tubulares na casa dos 2 metros. Os 16 surfistas que vão estar em prova estão, assim, a postos para um dia que promete ser de muitos tubos na praia de Carcavelos."Numa temporada que tem sido atípica, em que praticamente não houve ondulações grandes e perfeitas em Carcavelos, estamos confiantes de que este swell vai proporcionar as condições que desejamos", atesta Rui Costa, organizador do Capítulo Perfeito powered by Billabong. "Trata-se de uma ondulação grande de Oeste, que vai produzir ondas com tamanho e força, e o vento vai estar favorável à formação de ondas tubulares durante todo o dia. Será uma excelente oportunidade para os fãs e público em geral virem passar um domingo de sol à praia e desfrutar dos melhores surfistas a completarem tubos junto à areia", conclui.Em prova vão estar Anthony Walsh (AUS), Aritz Aranburu (ESP), Balaram Stack (EUA), Bruno Santos (BRA), Dylan Graves (PR), Francisca Veselko (PRT), João Maria Mendonça (PRT), Michael February (AFS), Nathan Florence (HAV), Nic von Rupp (PRT), Pedro Boonman (PRT), Rob Machado (EUA), Salvador Vala (PRT), Tiago Pires (PRT), Tiago Stock (PRT) e William Alliotti (FRA).Os seis surfistas da categoria New Generation também serão chamados a competir no New Generation Special Heat, uma bateria especial que terá lugar entre as meias-finais e a final. Jaime Veselko, Martim Fortes, Matias Canhoto, Salvador Catarino, Salvador Vala e Simão Prazeres vão a jogo para decidir quem será o melhor atleta sub-18 da 10ª edição do Capítulo Perfeito powered by Billabong.Para animar a competição, os patrocinadores do Capítulo Perfeito powered by Billabong vão premiar os protagonistas dos melhores momentos do dia. Assim, ao prize money de 40.000€ vão somar-se os prémios de performance de Melhor Tubo by 58SURF no valor de 2500€, Maior Score by Go Chill no valor de 2000€, Maior Wipeout by Nixon no valor de 500€ e o Prémio Ricardo dos Santos Atitude by Corona no valor de 2000€. Entre os surfistas do New Generation Special Heat, estará em disputa um prémio de 1000€ oferecido pela cidade_fm, um cheque-viagem de 500€ oferecido pela Globalis e uma estadia dupla de 7 dias no Hiddenbay Resort nas ilhas Mentawai, na Indonésia.O grande vencedor da prova receberá ainda um relógio Nixon 51-30 Chrono devidamente personalizado, numa edição especial de celebração dos 10 anos de Capítulo Perfeito. Também do rol de prémios especiais para o melhor atleta do campeonato fará parte uma prancha exclusiva com o branding do Capítulo Perfeito 2024, oferecida pela Polen Surfboards com a sustentabilidade em mente.A competição terá a primeira chamada oficial às 07h00 de domingo. O tubo será a manobra-rainha e a única a ser pontuada, privilegiando-se os surfistas que completarem os tubos mais longos e/ou mais críticos.