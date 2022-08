Capítulo Perfeito contribui para o projeto Wave by Wave

Foi entregue à Associação Portuguesa Surf for Good um cheque de 500 euros, resultante de uma ação do 'Capítulo Perfeito powered by Billabong', da 58 Surf e da Fidelidade. A verba entregue resulta da venda de uma edição limitada de t-shirts do evento, durante o dia do Capítulo Perfeito, na Praia de Carcavelos.O Projeto Wave by Wave, da Associação Portuguesa Surf for Good, é uma intervenção terapêutica através do mar e do surf para crianças e jovens sujeitas a situações adversas e traumáticas e em vulnerabilidade social. Com recurso a uma equipa multidisciplinar de surf e saúde mental, usam o surf como forma de promover a inclusão social, o bem-estar emocional e físico, a adoção de comportamentos saudáveis e a sustentabilidade ambiental. Atuam na Praia de Carcavelos, em Cascais, e também na Praia de Marbelo, em Vila Nova de Gaia."É essencial o Capítulo Perfeito powered by Billabong estar presente na comunidade para além do dia do evento. Esta é uma forma de mantermo-nos ancorados na nossa comunidade, a do surf em Cascais, com um impacto positivo. Admiro muito o trabalho da Wave by Wave e de todos os seus monitores, o surf tem realmente uma capacidade de criar um impacto positivo forte e duradouro nos nossos jovens", afirmou o organizador do Capítulo Perfeito, Rui Costa.Já José Villa de Freitas, da Fidelidade, acrescentou: "Queremos que o nosso apoio ao surf chegue a um vasto leque de praticantes, tanto os competidores profissionais como os que estiverem em prova no Capítulo Perfeito, como também os jovens que procuram no surf um escape, um momento positivo e construtivo."Beatriz Silva, da 58 Surf, mostrou-se, por outro lado, "muito satisfeita por contribuir mais uma vez para a missão da Wave by Wave", lembrando que acompanha "este projecto desde o primeiro dia" e que quer "muito continuar a fazer parte desta história maravilhosa".Por fim, Ema Shaw Evangelista, que é a co-fundadora do projeto Wave by Wave, vincou: "Foi importante receber este apoio por ter vindo da outra ponta do espectro do surf, o da competição profissional. Demonstra a união que existe dentro da nossa modalidade, e a preocupação das pessoas envolvidas no 'Capítulo Perfeito powered by Billabong' em marcar a sua presença não só no dia do campeonato, mas no dia a dia dos nossos jovens."