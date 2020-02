Capítulo Perfeito pode acontecer no início da próxima semana

A organização do Capítulo Perfeito, campeonato que decorre no melhor dia de ondas do inverno, na Praia de Carcavelos, está a monitorizar as condições de ondas e vento para o início da próxima semana. Existe mesmo a forte probabilidade de o campeonato realizar-se na segunda-feira 17 de Fevereiro ou terça-feira 18 de Fevereiro, devido às previsões que apontam para a chegada de um grande swell que, com o vento certo, pode oferecer os pretendidos tubos perfeitos.





"Temos previsão de uma ondulação grande, com período alto, e ventos do quadrante norte, que são offshore em Carcavelos. Este fator é importante para termos ondas perfeitas e tubulares, que é o que os surfistas e o público mais querem ver num campeonato de surf," disse Rui Costa, organizador do Capítulo Perfeito, com comunicado.Dessa forma, todos os olhares estão agora centrados no início da próxima semana, com a possibilidade de a prova acontecer a qualquer momento. O período de espera do Capítulo Perfeito decorre entre 17 de Novembro de 2019 e 15 de Março 2020. O evento tem um pré-aviso de 72h, para permitir aos surfistas poderem viajar para Portugal e chegar a tempo do arranque do evento.