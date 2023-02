Capítulo Perfeito pode ir para a água na próxima semana!

Pode ser já na próxima semana que o Capítulo Perfeito, evento especial de tubos onde os competidores foram eleitos por votos do público, vai para a água nos tubos de Carcavelos. A organização do evento anunciou, esta quinta-feira, alerta amarelo para a possível realização do campeonato na terça-feira ou quarta-feira, mediante o evoluir das previsões do mar.

As previsões da ondulação e do vento estão a ser detalhadamente monitorizadas, existindo a forte probabilidade de a 9.ª edição deste campeonato dedicado a tubos ir para a água dentro de cinco ou seis dias.

Pela quinta vez na sua história, a prova será realizada na praia de Carcavelos, no concelho de Cascais, ao que tudo indica com uma ondulação forte (na casa dos 4 metros) de Oeste e ventos offshore (de quadrante Norte) ligeiros a moderados. Dessa forma, parecem estar, assim, reunidas as condições necessárias para produzir os tubos perfeitos que são a imagem de marca deste evento.

O organizador do evento, Rui Costa, e o diretor de prova, Miguel Fortes, estão expectantes em relação à forma como as previsões irão evoluir nos próximos dias, tendo até sábado (dia 25) para fazer a chamada oficial para a competição.

"Estamos de olho nesta ondulação, que tem tudo aquilo que procuramos", afirma Rui Costa. "A única coisa que nos está a deixar reticentes é o vento, que temos acompanhado com atenção nos últimos dias. Temos até sábado para dar o call e termos a garantia de que o vento vai proporcionar os tubos de que o campeonato precisa. É uma ondulação de Oeste, que entra com força em Carcavelos; uma ondulação que irá produzir um tamanho de ondas considerável e que efetivamente precisa de vento offshore para que os surfistas possam completar os tubos", conclui.

Os atletas internacionais já estão em stand-by uma vez que terão menos de 72 horas para viajar para Portugal a tempo do arranque da competição, caso a chamada oficial se confirme.

Recorde-se que o Capítulo Perfeito 2023 iniciou o seu período de espera no passado dia 9 de janeiro, sendo que o mesmo estende-se até 9 de março.

Nesta edição, o basco Aritz Aranburu (ESP) vai defender o título conquistado em 2022 contra um distinto grupo de tube riders que inclui nomes como o brasileiro Adriano de Souza, campeão mundial de surf em 2015, o norte-americano e recente vencedor do Pipe Masters Balaram Stack ou havaiano Clay Marzo, vencedor da última edição do mítico campeonato de tubos de Padang Padang, na Indonésia.

Aranburu vai ainda disputar um prémio especial com o português Nic von Rupp, sendo estes os dois únicos surfistas em prova que somam duas vitórias em edições passadas do evento e que este ano vão lutar pelo inédito troféu que irá galardoar o primeiro atleta a alcançar o tricampeonato na história do Capítulo Perfeito.

Adrian Buchan (AUS), Bruno Santos (BRA), João Maria Mendonça (PRT), Michael February (AFS), Miguel Blanco (PRT), Nathan Hedge (AUS), Pedro Boonman (PRT), Salvador Vala (PRT), Tiago Pires (PRT), Torrey Meister (HAV) e João Moreira (PRT) completam a lista de surfistas que vão participar no Capítulo Perfeito powered by Billabong.

Em disputa vai estar um prize money global de 35.000€, com 25.000€ de premiação a distribuir pelos atletas participantes mais 10.000€ em prémios de performance.