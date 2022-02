Capítulo Perfeito pode ser já este sábado

O Capítulo Perfeito, competição que se realiza no melhor dia de ondas do inverno, na Praia de Carcavelos, está a monitorizar as condições de ondas e vento para o fim de semana e, de acordo com a organização, existe "a forte probabilidade" da prova realizar-se já este sábado, dia 19."Temos previsão de uma ondulação grande, com período alto, e ventos do quadrante norte, que são offshore em Carcavelos. Este fator é importante para termos ondas perfeitas e tubulares, que é o que os surfistas e o público mais querem ver num campeonato como o Capítulo Perfeito," disse Rui Costa, organizador do Capítulo Perfeito powered by Billabong.O período de espera começou a 17 de janeiro e prolonga-se até ao mesmo dia de março. O evento tem um pré-aviso de 72 horas, para permitir aos surfistas internacionais que viagem para Portugal a tempo do evento. Nesta edição, os surfistas que vêm de mais longe são Adrian Buchan e Russel Bierke, da Austrália; Clay Marzo, Kiron Jabour e Anthony Walsh, do Havai; e Bruno Santos e Adriano Souza, do Brasil.