Carcavelos a postos para festival de tubos perfeitos

O tubo é a manobra rainha do surf e é com ela que a maioria dos surfistas sonham. Em Carcavelos existem alguns dos melhores tubos do país, naquele que é considerado o berço do surf nacional. Mas têm de estar reunidas todas as condições de ondulação e vento, de preferência durante o inverno, para a concorrida praia da Linha receber ondas tubulares, grandes e perfeitas. E esta terça-feira será esse dia. Assim, amanhã vai para a água a nona edição do Capítulo Perfeito, o evento especial dedicado ao "Santo Graal" do surf e que reúne dentro de água especialistas nacionais e internacionais na disputa por um dos prémios mais apetecidos do surf português.

Em prova estarão 16 surfistas na luta por um prize-money total renovado e aumentado. Todos eles escolhidos ao pormenor. Os portugueses através de votos do público e alguns wildcards, enquanto os internacionais saíram de um restrito lote de eleitos, escolhidos por uma comissão de notáveis composto por vários nomes de relevo do surf nacional, como são o jornalista João Valente, o treinador José Pyrrait ou o especialista em tubos Paulo "do Bairro" Rodrigues, entre outros. A partir deste rigoroso processo de seleção gerou-se o grupo de 16 gladiadores que vão enfrentar um dos melhores dias de ondas do inverno português.

A liderar a comitiva nacional surgem nomes como Tiago Pires e Nic von Rupp, ambos já vencedores desta competição. A eles juntam-se outros especialistas como Miguel Blanco, Pedro Boonman, João Maria Mendonça, Salvador Vala e o wildcard João Moreira, que venceu os trials para surfistas locais. Entre as estrelas internacionais destaque para o campeão mundial de 2015, o brasileiro Adriano de Souza, que vai poder reencontrar o grande amigo Saca nas ondas portuguesas.

Mas há mais matéria-prima de relevo a caminho dos tubos de Carcavelos. Os havaianos Clay Marzo e Torrey Meister apresentam-se dois fortes candidatos a apanhar as melhores ondas do dia, assim como um vasto lote de ex-tops mundiais composto pelo australiano Adrian Buchan, o sul-africano Michael February ou basco Aritz Aranburu, único surfista a par de Nic von Rupp a vencer esta prova em duas ocasiões distintas.

O brasileiro Bruno Santos, que já tem uma conquista do Capítulo Perfeito no currículo, também vai a jogo. Por fim, juntam-se a esta elite dos tubos o big rider brasileiro Pedro Calado e o francês e antigo vencedor deste evento William Aliotti, que substituem o norte-americano Balaram Stack e o australiano Nathan Hedge, desistência de última hora.

Feitas as apresentações, também a lista de heats já é conhecida, numa prova em que ninguém é eliminado de primeira. Após uma primeira ronda que servirá de test drive ao beachbreak lisboeta, segue-se uma segunda ronda de repescagem, onde quatro surfistas são eliminados, e só depois começa a corrida até à final, com os quartos-de-final a serem disputados em heats de três surfistas e as meias-finais e final com heats de quatro surfistas.

Será neste formato que será conhecido o novo campeão do Capítulo Perfeito, uma prova que já passou por três das principais ondas do país. Além de Carcavelos, também Peniche e Nazaré foram já palco deste certame tubular, mas é o berço do surf nacional que volta a receber uma disputa que promete ser intensa, onde de todos os campeões deste já histórico campeonato especial apenas o havaiano Anthony Walsh não estará em ação.

O tiro de partida está marcado para as 7 horas desta terça-feira, com o sinal verdade a ter sido dado já no sábado, de forma a dar tempo para que os convidados internacionais viagem até ao nosso país. O dia promete ser longo e com muitos e grandes tubos em Carcavelos, para encontrar vencedor da nona edição de um campeonato cada vez mais especial e carismático, onde são os tubos que ditam as regras.

Heats da ronda 1

H1: Clay Marzo (HAV) x Torrey Meister (HAV) x Tiago Pires (PRT) x João Maria Mendonça (PRT)

H2: Bruno Santos (BRA) x William Aliotti (FRA) x Nic von Rupp (PRT) x Salvador Vala (PRT)

H3: Aritz Aranburu (ESP) x Michael February (AFS) x Pedro Calado (BRA) x João Moreira (PRT)

H4: Ace Buchan (AUS) x Adriano de Souza (BRA) x Pedro Boonman (PRT) x Miguel Blanco (PRT)

Histórico de vencedores:

2012 – Tiago Pires, em Supertubos

2013 – Nic von Rupp, em Supertubos

2014 – Nic von Rupp, em Carcavelos

2015 – Bruno Santos, em Carcavelos

2016 – Aritz Aranburu, na Nazaré

2018 – William Aliotti, na Nazaré

2020 – Anthony Walsh, em Carcavelos

2022 – Aritz Aranburu, em Carcavelos