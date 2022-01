Carcavelos volta a receber o Capítulo Perfeito em 2022

O Capítulo Perfeito, campeonato de surf que se realiza por tradição no melhor dia de ondas do inverno português, está de regresso em 2022. Devido à pandemia de Covid-19, o evento não se realizou em 2021.A Praia de Carcavelos volta a acolher, assim, os melhores tube riders nacionais e internacionais para este campeonato dedicado à manobra rainha do surf: o tubo. Esta será a quarta edição do Capítulo Perfeito realizada em Carcavelos, depois de 2014, 2015 e 2020."Cascais saúda o regresso do melhor surf à praia que é um dos palcos mais espetaculares da modalidade: Carcavelos. A todos os surfistas nacionais e estrangeiros faço votos para que encontrem grandes ondas na nossa praia de Carcavelos e que proporcionem um grande espetáculo competitivo para a vastíssima tribo do surf de Cascais e para o público que nos acompanhará em todo o mundo," comentou Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais.O Capítulo Perfeito é um campeonato único pelo facto de os surfistas participantes serem escolhidos pelo público, através de votação online. O estádio natural da praia de Carcavelos volta a ser palco com os melhores atletas nacionais e internacionais a disputarem a prova em condições tubulares. Os surfistas que vão a votos serão anunciados no dia 12 de Janeiro, na conferência de imprensa de apresentação da prova. A pré-seleção é feita pela Comissão de Notáveis, composta por elementos de destaque da comunidade do surf português.O período de espera do Capítulo Perfeito decorre até 17 de Março. O campeonato privilegia o tubo, manobra-rainha do surf. A organização analisa constantemente as condições meteorológicas, para escolher o dia ideal para a formação de ondas potentes e tubulares."É uma enorme satisfação podermos trazer de volta o Capítulo Perfeito depois de um ano de interrupção. É um evento em que a comunidade do surf se envolve muito, inclusive na escolha dos surfistas", disse Rui Costa, organizador da prova."Em 2021 não foi possível organizar o evento, devido às muitas restrições de viagem. Temos de ter cá alguns dos melhores surfistas do mundo em 72h, e os regimes de quarentena existentes não permitiam que chegassem a tempo do melhor dia de ondas do inverno em Carcavelos," concluiu."Estamos muito orgulhosos por novamente fazer parte desta festa do surf. O Capítulo Perfeito é uma manifestação máxima do que é o surf - tubos, ondas perfeitas, risco, coragem, talento… e isto é a história da Billabong, são nestas manifestações que queremos continuar a estar presentes," afirmou Pedro Soeiro Dias, Diretor de Marketing da Despomar.A comissão de notáveis, que vai fazer a escolha dos surfistas que vão a votos, inclui vários nomes de relevo do surf nacional de diversas áreas. São eles: João Valentes, José Pyrrait, Gonçalo Ruivo, Miguel Fortes, Hugo Almeida, Paulo do Bairro, João Antunes, Francisco Cruz e Jó Bento.