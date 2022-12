Carcavelos volta a ser palco do Capítulo Perfeito em 2023

A praia de Carcavelos, o berço do surf nacional, vai ser novamente palco de mais uma edição do Capítulo Perfeito, histórico evento especial especialmente dedicado ao tubo, a manobra rainha do surf. Após os dois últimos anos a prova se ter realizado já em Carcavelos, a organização anunciou esta quinta-feira essa continuidade. Não por uma, mas por mais duas temporadas, uma vez que em 2024, a décima edição do Capítulo Perfeito também será ali disputada.O evento de surf mais parecido com o famoso formato "all-star game" da NBA, vai oferecer ao público a possibilidade de votar e eleger os surfistas participantes nesta prova, tal como tem acontecido desde a primeira edição. A lista de surfistas que vai a votos está prestes a ser anunciada, com as votações para os surfistas portugueses e internacionais a abrirem em janeiro.Com lugar garantido no evento está o basco e ex-top mundial Aritz Aranburu, que tem direito a um dos wildcards disponíveis, em virtude de ser o campeão em título do evento. "Será uma honra regressar ao Capítulo Perfeito como ex-campeão. Já venci este evento duas vezes e sinto-me preparado para mais uma edição. É sempre bom voltar aonde temos tão boas memórias. Nos últimos dois anos Carcavelos mostrou-nos que, se esperarmos pelo swell certo, teremos certamente muito boas ondas", vincou Aritz.O Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, revelou o entusiasmo do costume por voltar a ser o anfitrião deste evento. "Saudamos o regresso, uma vez mais, do Capítulo Perfeito a Cascais e à praia de Carcavelos, onde celebraremos o seu 10º aniversário", disse o autarca, citado pelo comunicado oficial da prova."O surf em Portugal nasceu neste concelho, pelo que acolhermos o Capítulo Perfeito mostra que, além das primeiras ondas surfadas, temos também dos melhores tubos de todo o país. O nosso posicionamento externo também se faz pela afirmação de Cascais como palco de grandes eventos, sendo muito positivo para o país aproveitar o património do mar e as suas potencialidades. Faço votos para que todos os surfistas encontrem ondas perfeitas e proporcionem um grande espetáculo para a vastíssima tribo do surf de Cascais e para o público que nos acompanhará em todo o mundo", concluiu.O organizador do evento, Rui Costa, destaca igualmente Carcavelos como um local de excelência para a realização do Capítulo Perfeito powered by Billabong, relembrando o sucesso das edições anteriores. "Estamos muito felizes por permanecer no concelho de Cascais, que sempre nos acolheu tão bem. Carcavelos tem proporcionado das melhores condições de surf da história do evento, fazendo justiça aos surfistas, especialmente aos atletas estrangeiros que vêm de longe para desfrutar das melhores ondas que Portugal tem para oferecer e projetá-las a nível mundial."O evento tem como premissa realizar-se no melhor dia do Inverno português, contando com um período de espera de dois meses durante o qual as previsões são monitorizadas por especialistas de forma a garantir que a competição decorre em ondas tubulares e perfeitas. Os surfistas escolhidos pelo público são notificados da realização da prova com apenas 72 horas de antecedência.