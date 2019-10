Carissa Moore perde nas 'meias' em Peniche e título fica adiado para o Havai

A havaiana Carissa Moore, líder do 'ranking' mundial de surf, foi este sábado eliminada pela número dois do mundo, a norte-americana Lakey Peterson, nas meias-finais do Meo Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, e o título vai ser decidido no Havai.

Carissa Moore, campeã do mundo em 2011, 2013 e 2015, precisava de vencer em Peniche para garantir já o troféu de campeã mundial, mas foi superada por Lakey Peterson (13,23 contra 11,50 pontos), a sua principal perseguidora, na segunda bateria das 'meias'.





No primeiro 'heat', a norte-americana Caroline Marks (13,16) impôs-se à brasileira Tatiana Weston-Webb, pelo que vai defrontar a compatriota Lakey na final da prova da elite mundial feminina, na Praia dos Supertubos.O Meo Rip Curl Pro Portugal, no quadro masculino e feminino, vai terminar este sábadona Praia dos Supertubos, em Peniche.