Carol Henrique cai na quinta ronda da repescagem dos Mundiais de surf

Carol Henrique foi esta segunda-feir eliminada na quinta ronda do quadro de repescagens dos campeonatos do mundo de surf, depois de Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira terem sido derrotadas na quarta eliminatória.A luso-brasileira terminou no 'heat' no quarto e último lugar, com 8,67 pontos, atrás da canadiana Mathea Olin (9), da espanhola Nadia Erostarbe (11,06) e da norte-americana Courtney Conlogue (14,7).Na ronda anterior, Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira, atual campeã nacional, terminaram as suas baterias nas terceira e quarta posições, respetivamente.Miguel Blanco, Frederico Morais e Vasco Ribeiro ainda aguardam o arranque da prova masculina dos Mundiais de surf ISA, que decorrem até domingo, em Miyazaki, no Japão.