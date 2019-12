Carol Henrique e Yolanda Sequeira fazem top 5 no Chile

Carol Henrique e Yolanda Sequeira terminaram este domingo no 5.º posto do QS1500 de Punta de Lobos, no Chile, que serviu de arranque da temporada de 2020 do WQS feminino. Ambas as surfistas lusas perderam nos quartos-de-final, falhando assim a disputa pelo triunfo no evento sul-americano.A primeira a ficar pelo caminho foi Carol Henrique, que no heat 3 dos quartos-de-final foi superada pela peruana Anali Gomez, campeã em título do evento. Carol somou 8,35 pontos contra os 9,75 da surfista sul-americana, despedindo-se assim da prova com 750 pontos para o ranking e 500 dólares de prémio.A campeã nacional Yolanda Sequeira não fez melhor, mesmo depois de ter tido a melhor onda do heat, com 7 pontos. A surfista algarvia ficou a precisar de um backup que lhe desse a vitória frente à argentina Josefina Ane, acabando por ser eliminada com 10,75 pontos contra 11 da adversária.Pelo caminho nesta fase também ficou a campeã nacional de 2018, Camilla Kemp, agora a competir pela Alemanha. Kemp foi derrotada pela australiana Freya Prumm, que chegaria à final. Na final o triunfo acabou por sorrir a Anali Gomez, que repetiu assim o triunfo do ano passado, arrancando a temporada de 2020 como líder do ranking WQS.