A campeã nacional terminou na 13.ª posição naquela que foi a sua estreia em provas do principal circuito, à qual chegou depois de passar pelos 'trials'.Na primeira ronda, a atleta lusa, de 22 anos, foi batida pela australiana Stephanie Gilmore, seis vezes campeã do mundo e atual líder do ranking, e pela norte-americana Sage Erickson, sendo remetida para a segunda eliminatória, de repescagem.Depois daquela que foi a primeira etapa do circuito feminino em Bali, o Mundial segue para a África do Sul, onde no início de julho se disputa o J-Bay Open.Carol Henrique regressa a Portugal para competir na Liga MEO Surf, sendo que vai integrar, em junho, o QS6000 no México, do circuito mundial de qualificação.