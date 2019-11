Carol Henrique foi a melhor portuguesa na última etapa do ano do circuito WQS

Carol Henrique alcançou este sábado o 17.º posto final no QS6000 de Port Stephens, na Austrália, que é a derradeira etapa do circuito WQS feminino em 2019. Carol foi a melhor portuguesa em prova e esteve em destaque no segundo dia de ação, acabando por ser eliminada já na 5.ª ronda.Depois de no dia inaugural quatro portuguesas terem ficado pelo caminho, a surfista do Guincho foi a única que continuou em prova, mas ainda à espera da estreia. Algo que aconteceu apenas este sábado. Na ronda 3 Carol conseguiu passar à justa, depois de somar 8,83 pontos no heat 12, que foi vencido pela australiana Felicity Palmateer (10,73), e onde a havaiana Gabriela Bryan (8,54) e a holandesa Eveline Hooft (5,96) ficaram pelo caminho.Mas o melhor estava guardado para a ronda seguinte. Perante o elenco forte, Carol Henrique esteve em bom plano, alcançando um triunfo sólido com 13 pontos. Apesar do equilíbrio registado, a portuguesa acabou por ser a mais forte, deixando a francesa Pauline Ado (12,93) no 2.º posto, e ajudando a eliminar a norte-americana Kirra Pinkerton (12,17) e a barbadense e ex-top do WWT Chelsea Tuach (8,40).No entanto, depois de avançar duas rondas, Carol ainda entraria mais uma vez na água, ao final do dia, para competir no heat 7 da 5.ª ronda. Numa fase em que apenas uma surfista ficava pelo caminho, Carol Henrique esteve regular, somando 10,86 pontos, mas acabou por ser eliminada pelos 12 pontos da costarriquenha Leilani McGonagle e pelos 13,33 da australiana Holly Wawn.Carol despediu-se, assim, da temporada com um sólido resultado que lhe vai oferecer 1050 pontos para o ranking, igualando a prestação que já tinha conseguido no QS6000 de Sydney no início da temporada. Dessa forma, a surfista lusa deverá conseguir terminar a época dentro do top 50 mundial do ranking, após ter chegado a esta prova no 53.º posto.