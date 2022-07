Carolina Mendes junta-se à armada portuguesa em Ballito

É já este domingo que arranca oficialmente o período de espera do Ballito Pro, terceira de oito etapas das Challenger Series 2022. A prova sul-africana marca o arranque de mais uma perna decisiva neste circuito que apura surfistas para o circuito mundial do próximo ano e onde Portugal vai estar representado por sete surfistas, dois na prova masculina e quatro do lado feminino, onde Teresa Bonvalot surge no 3.º posto do ranking, depois de ter vencido a última etapa, em Sydney, e com a adição de Carolina Mendes, que ganhou uma vaga de substituta.Entretanto, a organização revelou este sábado os heats da ronda inaugural, com os surfistas portugueses a já saberem quem vão ter pela frente nesta fase. Do lado masculino Vasco Ribeiro vai ser o primeiro português em ação, tendo ficado no heat 12, onde tem a companhia do sul-africano Jordy Smith, o único membro do CT presente nesta prova. A eles junta-se ainda o australiano Jordan Lawler e um dos dois wildcards ainda por definir.Mais para o final da ronda, no heat 21, é a vez de Frederico Morais entrar em ação, tendo pela frente os australianos Dylan Moffat, que teve um arranque de temporada forte na perna australiana, e Chris Zaffis e ainda o brasileiro Rafael Teixeira. Um heat importante para Kikas que, depois de duas eliminações precoces nas primeiras etapas, precisa de um bom resultado nesta prova para procurar o regresso à elite mundial, de onde saiu a meio da presente temporada.Já na prova feminina a armada lusa vai ser composta por Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins, Kika Veselko, Mafalda Lopes e Carolina Mendes. O facto de existirem várias baixas entre o elenco original, fez com que vários substitutos fossem chamados em cima da hora. Além de Carol, também a campeã nacional de 2018, Camilla Kemp, atualmente a representar a Alemanha, conseguiu uma dessas vagas.A primeira portuguesa a entrar em competição vai ser Teresa Bonvalot, no heat 3, onde ostenta o estatuto de cabeça-de-série. A recém-coroada campeã nacional vai enfrentar a neozelandesa Paige Hareb, antiga top mundial e vencedora do recente QS5000 de Nias, na Indonésia, mas também a japonesa Minami Nonaka e a jovem francesa Aelan Vaast. Segue-se Carolina Mendes no heat 4, onde vai medir forças com a brasileira Sophia Medina, irmã de Gabriel Medina, a peruana e olímpica Daniella Rosas e a australiana e ex-top mundial Keely Andrew.As portuguesas regressam à água no heat 10, com Mafalda Lopes a cruzar-se com a havaiana Briana Cope, a espanhola Garazi Sanchez-Ortun e a brasileira Summer Macedo. Nesta fase, serão três heats seguidos com portuguesas. No heat 11 Kika Veselko vai medir forças com a havaiana e ex-top mundial Bettylou Sakura Johnson, que acabou de vencer o Pro Júnior de Ballito, e ainda com a australiana Holly Williams e a francesa Juliette Lacome. Por fim, segue-se o heat 12, onde Yolanda Hopkins terá pela frente a japonesa Sara Wakita, a norte-americana Sawyer Lindblad e a francesa Tessa Thyssen.H12: Jordy Smith (AFS) x Jordan Lawler (AUS) x Vasco Ribeiro (PRT) x WildcardH21: Frederico Morais (PRT) x Dylan Moffat (AUS) x Chris Zaffis (AUS) x Rafael Teixeira (BRA)H3: Teresa Bonvalot (PRT) x Paige Hareb (NZL) x Minami Nonaka (JPN) x Aelan Vaast (FRA)H4: Sophia Medina (BRA) x Daniella Rosas (PER) x Keely Andrew (AUS) x Carolina Mendes (PRT)H10: Brianna Cope (HAV) x Mafalda Lopes (PRT) x Garazi Sanchez-Ortun (ESP) x Summer Macedo (BRA)H11: Bettylou Sakura Johnson (HAV) x Kika Veselko (PRT) x Holly Williams (AUS) x Juliette Lacome (FRA)H12: Sara Wakita (JPN) x Sawyer Lindblad (EUA) x Yolanda Hopkins (PRT) x Tessa Thyssen (FRA)