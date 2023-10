Carolina Mendes triunfante na estreia em Saquarema

Teve início este sábado o Saquarema Pro, etapa final do circuito Challenger Series, que se está a disputar no Rio de Janeiro. A prova brasileira é decisiva nas contas da qualificação para o circuito mundial do próximo ano, o que confere expectativas altas para as ondas de Saquarema. No primeiro dia de ação, realizou-se a ronda inaugural masculina e feminina, com a armada lusa a ter uma tarde agridoce. Apesar da eliminação de Yolanda Hopkins, Caroline Mendes esteve em destaque com um triunfo.

Com 12,43 pontos somados, Carol levou de vencida de forma expressiva a bateria 4, juntando-se a Kika Veselko e Teresa Bonvalot na próxima fase. Na ronda 2, onde as cabeças-de-série, já entram em cena, Portugal vai estar representado por três surfistas, embora nenhuma delas tenha possibilidade de atingir o top 5 do ranking e a consequente qualificação para a elite mundial de 2024.

Já na prova masculina a prova é diferente, uma vez que Frederico Morais chega ao Brasil na 3.ª posição do ranking, onde os 10 melhores garantem a qualificação – no caso do surfista português seria o regresso ao World Tour, onde já esteve em duas ocasiões anteriores. Caso chegue aos quartos-de-final, Frederico garante automaticamente a qualificação. Ainda assim, mesmo que seja eliminado em fases precoces da prova brasileira, Kikas poderá garantir o apuramento, mesmo ficando dependente dos resultados de terceiros.

Kikas não competiu este sábado, uma vez que tem entrada direta para a ronda 2. No entanto, o surfista de Cascais já conhece a totalidade dos adversários que terá pela frente no heat 13. Além do australiano Mikey McDonagh e do brasileiro Leo Casal, Morais vai ainda ter pela frente o australiano Jarvis Earle.



