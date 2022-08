Carolina Santos estreia-se a vencer na Costa Nova

Carolina Santos é a nova Miss PRIO Cup! A jovem surfista das Caldas da Rainha, de apenas 20 anos, estreou-se, esta sexta-feira, a vencer em provas a contar para o circuito nacional feminino de surf, ao triunfar na Costa Nova, onde superou a forte concorrência presente no evento mais feminino do surf português.Após um dia inaugural recheado de emoção, na véspera, ficaram somente oito surfistas para disputarem o dia final, com as três ex-campeãs nacionais e também antigas vencedoras deste evento, Carolina Mendes, Carina Duarte e Camilla Kemp, a posicionarem-se como principais candidatas ao triunfo.Contudo, as ondas de Ílhavo ofereceram, no segundo dia de ação, uma jornada repleta de surpresas. Desde logo pela eliminação de Carolina Mendes e Carina Duarte na ronda 3, falhando a passagem às meias-finais. Em sentido inverso, Maria Salgado, Beatriz Carvalho e Carolina Santos foram as representantes da nova geração do surf feminino nacional a chegarem à fase decisiva da Miss PRIO Cup.Na primeira meia-final Carolina Santos começou por vencer um duelo muito equilibrado frente a Beatriz Carvalho, enquanto Camilla Kemp triunfou de forma segura frente à mais jovem das semifinalistas, a vice-campeã nacional júnior Maria Salgado, ficando, dessa forma encontradas as finalistas na Costa Nova.Na final o favoritismo parecia estar do lado da experiente Camilla Kemp. No entanto, Carolina Santos ainda tinha muito surf para mostrar e distanciou-se na disputa graças a uma onda excelente, que foi premiada com 9 pontos. Na última onda, Carolina aumentou o registo e selou o triunfo com 15,20 pontos, contra 13,05 de Kemp.O Miss Prio Cup foi um evento especial que pontua para o ranking nacional feminino e que se realiza à margem da Liga MEO Surf, a principal competição de surf em Portugal. É uma organização da Associação de Surf de Aveiro, com o apoio técnico da Federação Portuguesa de Surf e da Associação Nacional de Surfistas.