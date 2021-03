Caroline Marks testa positivo antes de embarcar rumo à Austrália

Os melhores surfistas do Mundo já estão a caminho da Austrália, num voo exclusivo que vai levar toda a comitiva internacional de Los Angeles até Sydney, onde terão de cumprir um período de quarentena. Contudo, houve uma baixa de última hora na comitiva, uma vez que a vice-campeã mundial Caroline Marks testou positivo à Covid-19.





A jovem surfista norte-americana foi o único caso positivo que resultou da testagem prévia ao embarque, sendo assim obrigado a cumprir um período de isolamento. A WSL ativou todas as medidas de contingência, com os contactos diretos de Marks a serem também controlados devido a toda esta situação.A WSL anunciou que Caroline Marks foi o único caso positivo entre a comitiva, com todos os outros, incluindo o português Frederico Morais, a darem negativo. Esta poderá ser uma baixa de grande peso para a etapa de Newcastle, que marca o regresso da ação no WCT, uma vez que o tempo escasseia para a norte-americana.Com os surfistas a terem de cumprir um período obrigatório de 14 dias de quarentena na chegada à Austrália e com Marks a apenas poder voar para a Austrália quando já estiver totalmente recuperado do vírus, é possível que a jovem candidata ao título mundial, não consiga estar apta a competir até 1 de Abril, data em que arranca o período de espera do Newcastle Pro."Tenho notícias tristes para anunciar", começou por dizer Marks numa mensagem publicada nas redes sociais. "Testei positivo à Covid-19 e não vou voar para a Austrália com a restante comitiva. Estou a seguir todos os protocolos e espero regressar à competição quando estiver curada. Desejo um voo seguro a todo o staff e surfistas", frisou.