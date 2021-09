Caroline Marks venceu Super Girl Surf Pro na antecâmera do US Open of Surfing

A jovem norte-americana Caroline Marks conquistou este domingo o Nissan Super Girl Surf Pro, evento exclusivamente feminino a contar para o QS norte-americano. A top mundial carimbou o triunfo nas ondas de Oceanside após três dias recheados de ação, numa prova que contou com muito talento na água e que por pouco não foi ganha pela pequena sensação do surf mundial Caitlin Simmers, de apenas 15 anos.





Marks esteve em grande forma ao longo de todo este QS3000, conseguindo redimir-se de uma temporada no CT em ficou aquém do esperado, falhando mesmo a final de Trestles, depois de em 2019 ter sido vice-campeã mundial. Mas em Oceanside não deu qualquer hipótese à forte concorrência que incluía as melhores surfistas regionais do QS e também muitas colegas da elite mundial.Nas rondas finais, que foram disputadas woman-on-woman a partir dos oitavos-de-final, Marks começou por vencer a compatriota Tia Blanco, seguindo-se triunfo frente à também norte-americana Meah Collins, sempre com muito à vontade. Nas meias-finais Marks já teve de se esforçar mais um pouco para bater uma das melhores jovens norte-americanas do QS, Alyssa Spencer.Do outro lado do draw foi a pequena Caitlin Simmers, de apenas 15 anos, a dar show, começando por eliminar nos oitavos-de-final a francesa e antiga campeã mundial júnior Vahine Fierro. Seguiu-se um triunfo nos quartos-de-final frente à havaiana Vaihitimahana Inso, que fez a sua estreia em provas da WSL, e nas meias-finais uma vitória sem contestação frente à australiana e top mundial Keely Andrew.A grande final colocou frente a frente dois dos maiores fenómenos recentes do surf norte-americano, com Simmers a começar mais forte e a colocar muita pressão sobre Marks. Contudo, a mais experiente acabou por vencer, depois de ter de fazer uma nota excelente, de 8,33 pontos para virar a bateria, acabando por vencer por uma diferença de apenas 0,56 pontos, com 14,83 contra 14,27 pontos.Para Marks este foi um triunfo que a colocou na lista de surfistas vencedoras desta já famosa prova exclusivamente feminina, que conta já com a presença de várias tops do CT. Por outro lado, este resultado coloca Simmers em boa posição no ranking de qualificação para as Challenger Series de 2022, embora ela vá estar em prova já a partir de hoje na abertura de 2021. Caso consiga a qualificação para o CT 2022, Simmers igualaria o feito de Marks, como a surfista mais nova de sempre a fazê-lo, com 15 anos.Destaque ainda para duas ausências de últimas horas nesta prova de Oceanside, na Califórnia. E logo das duas surfistas mais sonantes. Uma delas foi Carissa Moores, acabada de se sagrar campeã mundial de surf pela quinta vez. A outra foi Sky Brown, a famosa skater de 13 anos, que está prestes a começar a carreira no surf de competição. Ambas saíram do draw na véspera do arranque do evento.