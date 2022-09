Centena e meia de surfistas na etapa da Ericeira da Challenger Series

Os portugueses Frederico Morais e Teresa Bonvalot estão entre os cerca de centena e meia de surfistas que vão disputar na Ericeira a quinta etapa da Challenger Series, entre sábado e o dia 9 de outubro."É uma onda que eu adoro, em que me sinto muito à vontade, as condições são boas e há tudo para dar certo", afirmou Frederico Morais, na apresentação da competição, que conta com um quadro masculino com 98 surfistas e feminino com 48.

Além de Kikas, atual 33º do ranking de qualificação, e à procura de "subir alguns lugares", também Vasco Ribeiro vai defender as cores nacionais no campeonato a disputar na praia de Ribeira d'Ilhas.

O indonésio Rio Waida, que lidera o ranking da Challenger Series, o italiano Leonardo Fioravanti, segundo, e o havaiano Ezekiel Lau, vencedor na Ericeira no ano passado, estão entre os presentes, juntamente com os australianos Ryan Callinan, Owen Wright e Jacob Wilcox.

Frederico Morais reconheceu a "frustração de, nos últimos campeonatos," não ter conseguido alcançar bons resultados, procurando regressar ao circuito mundial, do qual foi despromovido no cut de 2022.

No quadro feminino, destaca-se a portuguesa Teresa Bonvalot, oitava na hierarquia, que apura as cinco primeiras para o circuito mundial.

Bonvalot, que falhou a final do quadro principal Jogos Mundiais de Associação Internacional de Surf (ISA), em Huntington Beach, nos Estados Unidos, devido a uma luxação no joelho, vai regressar à competição.

Além da surfista lusa, que venceu a segunda etapa da Challenge Series, na Austrália, e mais três etapas do circuito de qualificação, em Israel, na Costa de Caparica e na Galiza, vão disputar a prova em Ribeira d'Ilhas as australianas Molly Picklum e Bronte Macaulay, as havaianas Luana Silva, campeã na Ericeira em 2021, Bettylou Sakura Johnson e Moana Jones Won, a francesa Pauline Ado, a norte-americana Sage Erickson e a japonesa Mahina Maeda, entre outras.

O período de espera do EDP Vissla Pro Ericeira, quinta das sete etapas da Challenge Series, decorre entre sábado e 9 de outubro.