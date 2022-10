Challenger Series: Prova de Saquarema confirma convite a Gabriel Medina

Terça-feira é dia do Maracanã do surf brasileiro receber uma etapa crucial para a qualificação para o World Tour 2023. É em Saquarema que mais de 150 surfistas vão discutir pontos importantes para o sonho da elite mundial, naquela que é a penúltima etapa das Challenger Series 2022. E pelo meio haverá o regresso de Gabriel Medina à competição, depois de a organização ter confirmado o tricampeão mundial como wildcard do evento.Depois de se ter lesionado a meio da temporada e falhado a defesa do título mundial conquistado em 2021, Medina está, assim, apto a competir novamente, podendo ganhar ritmo para o início da próxima temporada, que acontece em janeiro. Em Saquarema vai ser um dos vários brasileiros do CT que vão a jogo frente aos surfistas que lutam pela qualificação.Além de Gabriel Medina, Jadson Andre, os irmãos Miguel e Samuel Pupo e Caio Ibelli serão os representantes da elite mundial em jogo. Depois, há muita juventude entre os restantes convidados para este Challenger de Saquarema, como Gabriel Klaussner ou Heitor Mueller. O veterano surfista e antigo top mundial Raoni Monteiro também é um dos surfistas que conseguiu vaga no quadro principal.Já do lado feminino não há qualquer top mundial envolvida, com os wildcard a serem atribuídos a várias esperanças do surf brasileiro, com destaque para a talentosa jovem Isabelle Nalu. Karol Ribeiro, Taina Hinckel, Yanca Costa, Juliana Santos, Naire Marquez ou Isabela Saldanha são outras das surfistas convidadas.Destaque ainda para o facto de Sophia Medina, irmã mais nova de Gabriel Medina, pertencer ao lote de surfistas que disputam as Challenger Series e também ela competir neste evento de Saquarema. Algo que faz com que esta seja a primeira vez na história que Sophia e Gabriel competem juntos no mesmo evento.Depois de ter recebido uma etapa do World Tour em junho e de na semana passada ter recebido um QS1000 do circuito sul-americano, agora é a vez de as Challenger Series irem até Saquarema. Em jogo vai estar uma forte armada lusa, com Frederico Morais a representar Portugal do lado masculino, enquanto do lado feminino as cores nacionais vão estar entregues a Teresa Bonvalot, atual número 7 do ranking, Yolanda Hopkins, Mafalda Lopes, Kika Veselko e Carolina Mendes.