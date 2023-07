Cinco portugueses a postos para competir em Ballito

Frederico Morais, Teresa Bonvalot, Kika Veselko, Yolanda Hopkins e Carolina Mendes estão já na África do Sul, onde a partir deste domingo tem início a terceira etapa do circuito Challenger Series 2023. O quinteto português já conhece a distribuição do quadro de competição e os heats onde estão colocados nas rondas inaugurais do Ballito Pro, onde vão estar em jogo importantes pontos para a luta pela qualificação para o circuito mundial do próximo ano.Kikas, atual número 10 do ranking, é o único português presente na prova masculina, conseguindo entrada direta para a ronda 2. O surfista de Cascais está no heat 7, onde terá a companhia do jovem norte-americano Jett Schilling e também do brasileiro e ex-top mundial Ian Gouveia, além de outro surfista que virá da ronda inaugural.Já no lado feminino, Teresa Bonvalot, número 5 do ranking, é a única portuguesa com entrada direta para a ronda 2, onde já sabe que terá a companhia da australiana Zahli Kelly no heat 3, além de mais duas surfistas oriundas da ronda inaugural. Kika, Yolanda e Carol terão de competir na ronda inaugural.Kika Veselko, atual número 11 do ranking, vai estar logo no primeiro heat da prova feminina, tendo de medir forças com as sul-africanas Jessie van Niekerk e Anastasia Venter e a japonesa Anon Matsuoka. A armada lusa volta a entrar em cena no heat 5, com Yolanda Hopkins a enfrentar a havaiana Puamakamae DeSoto, a norte-americana Kirra Pinkerton e a sul-africana Adriel Wolmarans. No heat seguinte é a vez de Carolina Mendes defrontar a australiana Ellie Harrison, a japonesa Sara Wakita e a sul-africana Zoë Steyn.Após duas etapas disputadas na Austrália, os surfistas portugueses surgem em destaque no ranking, sobretudo após o 5.º posto alcançado por Kikas e Teresa em Sydney, que os colocou a ambos dentro do cut de qualificação. Um bom resultado em Ballito poderá ser determinante para qualquer dos representantes da armada lusa, numa altura em que o circuito vai chegar ao seu equador.Depois da África do Sul, será a vez da Califórnia receber as Challenger Series, em Agosto, antes das decisões da qualificação passarem pela Ericeira, no início de Outubro, para terminarem, depois, em Saquarema, no Brasil, em meados do mesmo mês.