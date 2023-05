Cinco portugueses apurados para a ronda 5 em Marrocos

A jovem armada lusa que está a competir na etapa inaugural do circuito Pro Júnior Europeu da World Surf League, viveu, esta sexta-feira, uma jornada positiva em Casablanca, com cinco surfistas portugueses a conseguirem a qualificação para a ronda 5 masculina, onde já estão entre os 16 finalistas da prova marroquina.Num dia dedicado exclusivamente à prova masculina, a armada lusa viu-se privada do contributo de Salvador Costa, Tiago Guerra, João Roque Pinho e Martim Nunes na ronda 3, mas na mesma fase viu Afonso Antunes [na foto], Francisco Mittermayer e Martim Fortes vencerem os respetivos heats, com Tiago Stock a passar no segundo posto.Na ronda 4 a eficácia lusa foi ainda maior, com cinco dos seis surfistas em prova a seguirem para a fase seguinte. Destaque para o triunfo de Francisco Ordonhas, com 13,17 pontos, num heat em que Joaquim Chaves foi segundo. Afonso Antunes, Francisco Mittermayer e Martim Fortes repetiram as vitórias da ronda anterior e também superaram esta fase, onde a única baixa acabou por ser Tiago Stock, eliminado por apenas 0,59 pontos.Na próxima fase vão estar em disputa vagas nos quartos-de-final e já é certo que Portugal vai lá estar representado, uma vez que Afonso Antunes, Joaquim Chaves e Francisco Mittermayer vão cruzar-se no heat 2. Francisco Ordonhas compete no heat 1 e Martim Fortes fecha a ronda no heat 4.Na mesma fase da prova feminina Portugal vai contar com três surfistas em prova, com Érica Máximo, Maria Salgado e Gabriela Dinis todas colocadas em baterias diferentes.Este sábado há nova chamada para apurar os finalistas deste Pro Júnior marroquino, cujo período de espera termina no domingo.