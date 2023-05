Cinco portugueses nos oitavos-de-final em Sydney

O surf português viveu, esta sexta-feira, uma jornada histórica em Sydney, na Austrália. Os cinco portugueses em prova na segunda etapa das Challenger Series 2023 fizeram o pleno a caminho dos oitavos-de-final da prova australiana. Carolina Mendes, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins fizeram-no com triunfos, enquanto Kika Veselko e Frederico Morais foram segundos nos respetivos heats.A primeira portuguesa a entrar em ação foi Carolina Mendes no heat 3, que somou 13,67 pontos para vencer de forma confortável, deixando a australiana Macy Callaghan na segunda posição. Pelo caminho ficou a sul-africana Sarah Baum e a basca Ariane Ochoa.No heat 5 foi Francisca Veselko a entrar em cena, somando 6,86 pontos, numa bateria vencida pela australiana Isabella Nichols. Apesar da baixa pontuação, Kika conseguiu o segundo posto, à frente da norte-americana Kirra Pinkerton e da francesa Tessa Thyssen.No heat seguinte foi a vez de Teresa Bonvalot se estrear em prova, após ter tido entrada direta para a ronda 2. A campeã nacional fê-lo de forma convincente, conseguindo um triunfo com 13,57 pontos, à frente da australiana Kobie Enright. As brasileiras Luana Silva e Sophia Medina foram as surfistas eliminadas.Depois, no heat 7, Yolanda Hopkins fez o pleno português na prova feminina, garantindo o triunfo com 10,90 pontos. A campeã europeia deixou a australiana Nikki van Dijk no segundo posto, com a norte-americana Sawyer Lindblad e a japonesa Nanaho Tsuzuki a ficarem pelo caminho.Portugal vai, assim, para os oitavos-de-final com as quatro representantes ainda em prova, sendo a segunda nação mais representada nesta fase, apenas superada pela Austrália, com oito surfistas. E já é certo que Portugal terá, pelo menos, uma surfista nos quartos-de-final, uma vez que Teresa Bonvalot e Kika Veselko defrontam-se no heat 5.Antes disso, no heat 3 Carolina Mendes enfrenta a norte-americana Bella Kenworthy, enquanto no heat 7 Yolanda Hopkins vai medir forças com a canadiana Erin Brooks.A ação terminou com os primeiros heats da ronda 3 masculina, onde Frederico Morais esteve em ação no heat 1. Kikas somou 13,10 pontos num heat muito disputado em que o triunfo sorriu ao australiano Mikey McDonagh, enquanto os também australianos Dylan Moffat e Reef Heazlewood foram eliminados. Na próxima ronda Frederico vai medir forças com o francês Maxime Huscenot.