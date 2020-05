Cinco surfistas holandeses perdem a vida em praia perto de Haia

A comunidade surfista holandesa está de luto depois de um acidente que tirou a vida a cinco surfistas durante esta segunda-feira, numa praia perto de Haia. A forte ondulação que atingiu a costa holandesa veio acompanhada de ventos e correntes fortes e o grupo de surfistas não conseguiu lidar com as dificuldades.

De um grupo de seis surfistas que estava no mar, apenas uma foi resgatado com vida, de acordo com o comunicado emitido pelo serviço de resgate no mar da Holanda (KNRM). Após as operações de salvamento, três surfistas foram retirados do mar. Um deles foi transportado para o hospital e os outros dois acabaram por falecer no local, apesar de terem sido feitas tentativas de reanimação.

A equipa de salvamento não conseguiu encontrar os outros três surfistas na segunda-feira, uma vez que as buscas foram dificultadas pelo anoitecer e pela quantidade de espuma marinha acumulada no litoral, causada pela agitação da água. As operações de resgate foram retomadas esta manhã, com os corpos a serem resgatados no Mar do Norte.

Para encontrar os três restantes corpos as autoridades utilizaram quatro botes salva-vidas para rastrear toda a costa, além de um helicóptero, juntamente com vários voluntários que se juntaram à busca na área costeira da praia de Scheveningen, de acordo com Edwin Granneman, da guarda costeira de Scheveningen.

Inicialmente ficaram dúvidas sobre se havia ainda mais gente no mar, uma vez que algumas testemunhas garantiram terem visto pelo menos mais dois surfistas na água. Contudo, mais tarde, o único surfista sobrevivente revelou que tinha ido surfar com mais cinco amigos.