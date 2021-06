Circuito mundial de 2022 vai iniciar-se em Pipeline

A WSL anunciou este sábado que a temporada de 2022 do Championship Tour (CT) vai iniciar-se novamente em Pipeline, no North Shore de Oahu. Contudo, desta vez, a famosa onda havaiana vai receber evento masculino e feminino em simultâneo.





Esta é a primeira vez que tal acontece, sendo, igualmente, a primeira etapa feminina da história a desenrolar-se por completo em Pipe. No ano passado, as melhores surfistas do planeta já lá tinham competido, mas apenas para terminar a etapa no Honolua Bay, na ilha de Maui, depois de um ataque de tubarão ter interrompido a prova.Além disso, a World Surf League confirmou ainda a continuidade da etapa de Sunset no calendário, sendo a segunda paragem da temporada. Isto depois de em 2021 ter sido cancelada devido aos efeitos da pandemia de Covid-19. Estes eventos estão confirmados para o triénio 2022-2024, depois de todas as licenças terem sido conseguidas junto das autoridades havaianas.Um cenário que vai provocar uma mudança na mítica Triple Crown havaiana, isto porque Sunset deixa de ter um evento das Challenger Series a partir de 2022, mantendo-se apenas Haleiwa como evento final deste novo circuito. Sunset passa a ter apenas a etapa do CT e uma etapa de menor estatuto do QS.Em cima da mesa havia ainda a possibilidade de regressar a famosa etapa do QS em Pipeline, com a WSL e a Vans a tentarem passá-la para dezembro, o que acabou por não acontecer por falta de licenciamento. Ainda assim, as entidades prometem continuar a trabalhar em prol do regresso deste importante evento regional, que durante vários anos foi um marco no circuito de qualificação.Dessa forma, apesar de não ter sido adiantado o mês, prevê-se que a etapa de Pipe do CT aconteça em janeiro/fevereiro, o que significa uma mudança em relação ao que se tem vindo a passar até aqui. A WSL promete o anúncio de mais novidades sobre o calendário de 2022 nas próximas semanas, com uma delas a poder ser o regresso da etapa portuguesa, que este ano foi cancelada devido à pandemia.