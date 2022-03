Circuito Mundial de Longboard com duas trocas no calendário

A World Surf League anunciou esta segunda-feira o calendário para a nova temporada do circuito mundial de longboard, com o destaque a ser a entrada de duas novas paragens, por troca com outras duas que saíram do calendário. Assim, Manly Beach, em Sydney, Austrália, e Huntington Beach, na Califórnia, Estados Unidos, são as novas paragens de um circuito que volta a contar com três etapas.

A única etapa que se mantém em relação ao circuito do ano passado é a de Malibu, também na Califórnia, onde se vão voltar a coroar os campeões mundiais da disciplina. De saída estão as etapas de Noosa, na Austrália, uma das praias mais conceituadas do longboard mundial, e também a prova noturna que se disputou no Surf Ranch, de Kelly Slater.

No ano passado a havaiana Honolua Blomfield e o veterano norte-americano Joel Tudor foram os campeões. Contudo, é uma incógnita se Tudor poderá defender o seu título, o terceiro da carreira, depois de ter sido suspensa pela WSL devido a críticas que fez nas redes sociais, tanto à diferença de pagamento entre as competições de surf e longboard, como à intenção de a organização reformular o circuito.

O circuito prepara-se, assim, para arrancar já em Maio, em Manly Beach. Ao todo estarão em prova 40 surfistas, 20 masculinos e 20 femininos. O top 10 de 2021 tem lugar garantido nestas etapas, juntando-se a eles sete surfistas oriundos de cada região da WSL, um wild-card da WSL e dois wildcards do evento.

"Estamos muito felizes por trazer o circuito mundial de longboard de volta em 2022", começou por dizer Jessi Miley-Dyer, comissária da WSL. "A comunidade do longboard é muito apaixonada e nós apreciamos o feedback que tivemos por parte deles sobre o facto de estarmos a preparar o futuro desta divisão muito importante do surf. Estamos ansiosos por poder coroar os campeões mundiais no início First Point de Malibu", frisou.

Calendário do Longboard Tour de 2022:

- Manly Beach, Sydney, Nova Gales do Sul, Austrália: Maio 16 - 24, 2022

- Vans Duct Tape Invitational, Huntington Beach, Califórnia, Estados Unidos: Agosto 3 - 7, 2022

- WSL Longboard Championships, Malibu, Califórnia, Estados Unidos: Outubro 3 - 13, 2022