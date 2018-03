Continuar a ler

Como principais rivais na luta pelo triunfo Delpero vai ter o irmão Antoine, também no 'top 5' mundial, e o compatriota Aurélien Meynieux, bem como os brasileiros Augusto Olinto e Rodrigo Sphaier e o inglês Ben Skinner, enquanto Chloé Calmon terá como maior adversária a norte-americana Lindsay Steinriede.



A lista de cerca de 40 participantes na competição de 12 eventos inclui sete longboarders portugueses, entre os quais os campeões nacionais Diogo Gonçalves e Kathleen Barrigão.



O circuito mundial de longboard tem a terceira etapa a partir de sexta-feira em Espinho com a presença dos melhores praticantes do planeta, que competirão até domingo na praia da Baía.O francês Edouard Delpero e a brasileira Chloé Calmon, vice-campeões do Mundo em 2017, são as principais figuras da prova que integra a quinta edição do Espinho Surf Destination.

Autor: Lusa