Circuito mundial vai ter corte a meio do ano a partir da próxima temporada

Entre as várias novidades anunciadas na quarta-feira pela WSL para os principais circuitos já a partir da próxima temporada destaca-se o regresso de Portugal e da etapa de Peniche ao calendário, mas também de Jeffreys Bay, na África do Sul, Sunset Beach, no Havai, G-Land, na Indonésia, Trestles, nos Estados Unidos, e Bells Beach, na Austrália. Contudo, as mudanças não se ficam por aí. A saída do Surf Ranch do calendário em 2022 e a introdução de um cut a meio da temporada são outros dos pormenores introduzidos para 2022.





Dessa forma, na etapa de G-Land, que é a sexta de dez etapas, e até final da temporada regular apenas irão competir 24 homens e 12 mulheres em cada etapa. Após a etapa da West Oz, apenas o top 22 do ranking mundial masculino e o top 10 feminino vai prosseguir em prova para a segunda metade da época. Estes surfistas irão ficar automaticamente confirmados na temporada seguinte, de 2023. A estes juntam-se ainda dois wildcards masculinos e dois femininos por cada etapa até final da época.A última vez que houve rotação no Tour a meio da temporada foi em 2011 e nessa altura a elite mundial recebeu uma das mais talentosas gerações da história do surf mundial, com nomes como Gabriel Medina, John John Florence ou Kolohe Andino. No entanto, essa foi uma situação pouco duradoura e que gerou várias críticas, com destaque para as de Bobby Martinez, que acabaram por ditar a suspensão do surfista norte-americano.Contudo, esta será uma rotação diferente dessa, uma vez que não implica entradas de surfistas oriundos do WQS, mas, sim, apenas saídas. Os surfistas que ficam fora do cut, neste caso 12 homens e 6 mulheres, poderão então tentar a requalificação via Challenger Series, que se vão iniciar em Maio, precisamente após a etapa da West Oz.Apesar de inicialmente ter sido apontada a possibilidade de este cut visar a possibilidade de reduzir o número de competidores do Tour o mesmo apenas vai acontecer na segunda metade de cada temporada, de forma a trazer mais emoção às últimas cinco etapas, com provas mais reduzidas, melhor aproveitamento das condições e mais embates entre os tops mundiais.Depois, no início de cada temporada, o número de competidores do CT regressa ao habitual, com 34 homens e 17 mulheres. Os restantes surfistas irão qualificar-se via Challenger Series que a partir do próximo ano ficam melhor combinadas com o CT."Com esta novidade, todos os eventos vão contar e o nível vai aumentar bastante, pois qualquer surfista pode perder a sua vaga após as primeiras cinco etapas do ano", frisou Conner Coffin, representante dos surfistas, aludindo às habituais faltas de comparência e de lesões convenientes que, a partir de agora, deverão terminar.Em relação às etapas que saem do calendário o destaque vai para a Gold Coast, onde habitualmente se iniciava o circuito, que foi "despromovida" para as Challenger Series, e também a saída do Surf Ranch. Assim, a etapa realizada na famosa piscina de ondas artificiais criada por Kelly Slater não vai receber os melhores surfistas do Mundo no próximo ano. Ainda assim, os responsáveis da WSL salientam que esta será apenas uma "pausa", pois o Surf Ranch deverá regressar ao calendário em 2023.Em relação às novas Challenger Series, a WSL também anunciou um novo calendário integrado, que terá oito etapas por todo o Mundo, ao contrário das quatro que se realizam este ano. A etapa portuguesa da Ericeira surge novamente no mapa, assim como Haleiwa, no Havai, Landes, em França, e Huntington Beach, nos Estados Unidos. A estas juntam-se ainda a já referida Gold Coast e Manly, na Austrália, Piha, na Nova Zelândia, e Ballito, na África do Sul.A partir de 2022 este circuito arranca logo em maio, logo após a quinta etapa do CT e o corte de meio do ano, permitindo aos surfistas que não se mantêm entre a elite mundial de procurar a requalificação por via deste circuito, o segundo mais importante a nível mundial. Pelo meio continuarão a existir provas regionais do WQS, que servirão para apurar os melhores surfistas de cada continente para competirem nas Challenger Series.