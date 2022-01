Circuito mundial vai ter etapa em El Salvador

A World Surf League acaba de anunciar mudanças de última hora para o calendário do CT 2022. A cerca de 10 dias do arranque da nova temporada, a WSL anunciou já o palco da finalíssima que define os campeões do Mundo e que acontecerá novamente em Trestles. A outra grande surpresa é a entrada de uma etapa em El Salvador, o que acontecerá pela primeira vez na história do circuito.Depois de já ter recebido em 2021 a inovadora final onde apenas os cinco melhores surfistas do ranking disputam o título mundial, a onda californiana de Trestles volta a ser palco da finalíssima. Isto depois de inicialmente ter surgido como uma paragem normal do campeonato, com a finalíssima a estar marcada para local a designar. O período de espera das WSL Finals fica, assim, marcado para 8 a 16 de Setembro.Dessa forma, a saída de Trestles do calendário regular abriu uma vaga para outra paragem. E a WSL decidiu inovar, rumando à América Central. De 12 a 20 de Junho a elite do surf mundial vai competir no Surf City El Salvador Pro presented by Corona, que se deverá realizar nos mesmos spots que receberam o Mundial ISA de 2021, onde se definiram as últimas vagas olímpicas para os Jogos de Tóquio.Além destes reajustes no calendário, a WSL confirmou o novo formato que irá ter etapas iguais para homens e mulheres, que competem pela primeira vez em Pipeline e regressam à pesada onda de Teahupoo, onde decorrerá a prova de surf dos Jogos Olímpicos de Paris’2024. A ação prepara-se para arrancar em Pipeline, no Havai, a 29 de Janeiro.Em relação ao novo formato, após as cinco primeiras etapas de um total de 10 que compõem a fase regular, haverá o corte de meio da temporada, que já havia sido anunciado no ano passado. De 36 homens e 18 mulheres, as etapas da segunda metade do ano passarão a ter 24 homens e 12 mulheres. Os surfistas que estiverem dentro desse cut ficam automaticamente apurados para o CT de 2023. A estes na segunda metade da temporada irão ainda juntar-se dois wildcards masculinos e dois femininos (um de temporada e outro de etapa).Contudo, há também novidades em relação aos rankings. As contas do cut irão contar apenas os quatro melhores resultados de cada surfista nessas cinco primeiras etapas. Depois disso, os surfistas que continuarem na luta pela qualificação para o top 5 e respetiva finalíssima poderão ter um descarte, ou seja, só contarão os 9 melhores resultados das 10 etapas disputadas. Com o pormenor de que o descarte terá de ser uma das cinco primeiras etapas do ano.