Concha Balsemão apura-se para a 4.ª ronda em Boomerang Beach

Continua imparável a caminhada de Concha Balsemão no Great Lakes Pro, QS1000 que marca o arranque do WQS 2021. Depois de superar duas rondas no dia inaugural, a jovem surfista portuguesa somou mais um triunfo, esta madrugada de quarta-feira, apurando-se para a ronda 4 da prova australiana.





Concha voltou a surpreender, desta vez numa fase em que já estavam em prova as cabeças-de-série da prova de Boomerang Beach, em Nova Gales do Sul. Apesar de estar numa bateria onde enfrentou surfistas mais experientes, a surfista algarvia, que está a viver uma temporada na Austrália, esteve em grande nível para conseguir a melhor vitória da carreira até ao momento.Com 12 pontos totais, graças a uma onda de 7,50, que foi a melhor do heat, e outra de 4,50, Concha Balsemão assegurou um triunfo folgado, deixando a australiana India Robinson (9,74) no 2.º posto e eliminando a japonesa Sai Maniwa (9,57) e a australiana Cedar Leigh-Jones (5,83).Esta ronda ficou ainda marcada por uma grande surpresa, com a eliminação de primeira da única representante do circuito mundial feminino em prova, a australiana Macy Callaghan. A jovem estrela australiana do WQS Zahli Kelly foi outra das eliminações surpreendentes do dia entre as principais favoritas.Mas o destaque vai mesmo para a prestação da jovem portuguesa Concha Balsemão que conseguiu chegar a uma fase em que restam apenas 16 surfistas em prova. Para já, está garantido o 13.º posto na prova australiana e a chegada ao terceiro dia de prova, que já terá transmissão online em direto.Depois de ter conseguido, de longe, o seu melhor score numa prova do WQS, Concha tem agora pela frente mais um decisivo heat, com a passagem aos quartos-de-final em jogo. Concha vai competir no heat 3 da ronda 4, onde terá um trio de australianas pela frente. Charlize Everitt, Kobie Enright e a experiente Philippa Anderson, que já tem experiência de WWT, serão as adversárias.Ao quarto evento da carreira que faz no WQS, e primeiro fora da Europa, Concha está assim a conseguir o melhor resultado no circuito WQS. Mesmo sendo este um evento de estatuto mínimo, a verdade é que por ser o primeiro da temporada, após um ano sem provas, o Great Lakes Pro está a gerar grandes expectativas e conta com grandes nomes em prova.