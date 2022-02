Concha Balsemão avança para a ronda 3 em Boomerang Beach

Concha Balsemão voltou a estar esta quarta-feira em evidência no Carve Great Lakes Pro, QS1000 do circuito regional da Austrália/Oceânia, que se está a disputar em Boomerang Beach, em Nova Gales do Sul. A surfista portuguesa avançou mais uma ronda, nesta que é a sua prova de estreia na temporada, e já está entre as 32 melhores surfistas em prova.A jovem surfista algarvia, de apenas 19 anos, conseguiu superar mais uma ronda nas ondas de Boomerang Beach, avançando rumo à ronda 3, onde já entram em cena as top seeds, onde se incluem as ex-tops mundiais Macy Callaghan e Dimity Stoyle.Novamente em ação no primeiro heat da ronda, desta feita Concha não conseguiu vencer a bateria, mas acabou por segurar o segundo posto, que também deu qualificação. Com a australiana Nyxie Ryan a vencer a disputa com um score de 9,75 pontos, a surfista portuguesa secundou-a, com 8,75 pontos. Pelo caminho ficaram as australianas Grace Knight (5,20) e Charlize Everitt (3,80).Agora, na próxima fase, Concha Balsemão vai competir no heat 2, onde terá pela frente mais um trio de australianas. Piper Harrison, Holly Williams e Arabella Wilson serão as adversárias da surfista portuguesa, que vai lutar para ficar entre as 16 melhores surfistas em prova.Caso Concha avance mais uma ronda, consegue chegar repetir o feito alcançado no ano passado, onde também chegou à ronda 4 nesta mesma prova, terminando no 9.º posto final, naquele que foi o melhor resultado internacional da ainda jovem carreira.Esta é a segunda prova da temporada no QS australiano e a primeira que Concha Balsemão faz. Depois de Boomerang Beach, o circuito segue para Port Stephens, naquela que será a segunda de cinco etapas na região de Nova Gales do Sul e onde Concha também estará em ação.