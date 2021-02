Concha Balsemão despede-se de Boomerang Beach com um 9.º lugar

Terminou, esta madrugada de quinta-feira, a incrível aventura de Concha Balsemão no Great Lakes Pro, o evento inaugural do WQS 2021, que se está a disputar em Boomerang Beach, Nova Gales do Sul. A surfista portuguesa foi eliminada na ronda 4, conseguindo terminar a prova australiana num honroso 9.º lugar final.





Concha tinha estado em grande plano desde o dia inaugural do Great Lakes Pro, depois de superar as três primeiras rondas, com dois triunfos pelo caminho. Contudo, no penúltimo dia de prova, a surfista algarvia acabou por perder frente a duas surfistas bem mais experientes, num dia em que o mar se apresentou difícil.Concha competiu no heat 3 da ronda 4, tendo somado um total de 6,70 pontos. Um resultado que permitiu que ficasse à frente da australiana Charlize Everitt (5,77), mas que acabou por ser suficiente perante os 11,57 pontos e 11,50 das também australianas Kobie Enright e Philippa Anderson, respetivamente.A jovem surfista portuguesa, que conseguiu em Boomerang Beach o melhor resultado da carreira no WQS, conquistou assim 350 pontos e um prémio de 300 dólares, dando muito boa indicação da evolução que está a ter, fruto de estar a viver na Austrália há já vários meses.