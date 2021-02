Concha Balsemão em bom plano na Austrália, no arranque do WQS

Começou da melhor forma a prestação de Concha Balsemão no Great Lakes Pro, a etapa inaugural do WQS 2021, que se disputa em Boomerang Beach, Nova Gales do Sul. A surfista portuguesa esteve em bom plano na ronda inaugural e conseguiu a passagem à 2.ª ronda da prova australiana.





A viver uma temporada na Austrália, a surfista algarvia aproveitou a oportunidade para entrar neste evento, onde estão presentes sobretudo surfistas australianas, incluindo uma representante do circuito mundial: Macy Callaghan.Na ronda inaugural Concha teve pela frente um heat totalmente internacional, onde estavam quatro das apenas sete surfistas estrangeiras em prova. Apesar da experiência das adversárias, Concha Balsemão conseguiu superar-se, somando 9,50 pontos, que lhe deram a segunda posição do heat e a passagem à fase seguinte.A portuguesa teve como melhor onda um 5,17 pontos, juntando ainda uma nota de 4,33. Sempre em lugares de qualificação durante a bateria, Concha viu a japonesa Sai Maniwa vencer a bateria, com 10 pontos. Pelo caminho ficou a taitiana Marie Moana Troja (6,00) e a brasileira Camila Cassia (4,90), que no currículo conta com um triunfo em etapas do WQS.Na próxima fase Concha terá de enfrentar um trio de australianas, composto por Holly Williams, Jasmine Sampson e Tiya Collins. Caso avance até à terceira ronda, junta-se aos principais nomes deste evento, que só entram em competição nessa fase.