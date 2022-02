Concha Balsemão entra a vencer no QS australiano

Começou da melhor forma a aventura de Concha Balsemão no QS australiano de 2022. Presente no heat inaugural da prova feminina do QS1000 de Boomerang Beach, em Nova Gales do Sul, a surfista algarvia assegurou, esta terça-feira, o triunfo e consequente passagem à 2.ª ronda desta prova, onde enfrenta as melhores surfistas regionais da Austrália e Oceânia.Radicada na Austrália, onde tem dividido o tempo entre o surf e os estudos, Concha faz esta temporada o primeiro evento por ondas australianas e teve um começo positivo. Com 10,70 pontos, a surfista portuguesa conseguiu a melhor onda do heat (5,50) e assegurou um triunfo fácil, deixando a top seed Cedar Leigh-Jones no 2.º posto, com 9,40 pontos. Matilda Taylor (5,75) e Kellie Mitchell (3,75) ficaram pelo caminho.Na próxima ronda, Concha Balsemão vai estar novamente no primeiro heat. Desta vez, terá pela frente um trio de australianas composto por Nyxie Ryan, Charlize Everitt e Grace Knight. Em jogo está a passagem à ronda 3, onde já estarão em prova as top seeds deste campeonato. Aliás, se Concha passar no primeiro posto irá ficar colocada no mesmo heat de Macy Callaghan, número um do seeding em Boomerang Beach, que no ano passado fez parte da elite mundial do surf feminino.A jovem surfista algarvia, de 19 anos, deverá regressar à ação na madrugada de quarta-feira. Concha vai tentar repetir ou até melhorar o 9.º posto alcançado nesta prova no ano passado, naquele que foi o seu melhor resultado obtido a nível internacional.Depois de Boomerang Beach, que recebe a segunda prova da temporada do QS australiano, o circuito prossegue em Nova Gales do Sul, onde se disputarão mais uma série de eventos. A próxima etapa acontece na próxima semana em Birubi Beach, Port Stephens, e Concha Balsemão também tem presença garantida nessa etapa.