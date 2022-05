Concha Balsemão mantém-se no top 5 do ranking do QS australiano

Terminou esta segunda-feira o Gold Coast Open, segunda prova da temporada 2022/23 do QS australiano, que contou com o triunfo dos australianos Chris Zaffis e Sophie McCulloch. Um QS1000 que se disputou em Burleigh Heads e que contou com a presença da portuguesa Concha Balsemão, que terminou no 17.º posto, mantendo-se no top 5 do ranking feminino.Depois de ter sido 3.ª no QS1000 de Maroubra, que abriu a temporada do QS regional australiano, no início de Abril, desta feita Concha só conseguiu superar a ronda inaugural, sendo depois eliminada na ronda 2, por apenas 0,75 pontos e numa bateria que foi vencida por McCulloch, que mais tarde venceria o campeonato.Ainda assim, a jovem surfista algarvia, que se encontra a residir na Austrália, manteve-se no topo do ranking feminino australiano, somando 850 pontos, menos 500 que a líder, a australiana Holly Williams, que venceu em Maroubra, mas que neste campeonato ficou pela 9.ª posição.Com muitos surfistas internacionais a marcarem presença nesta prova, já a pensarem na preparação da etapa inaugural das Challenger Series, como a norte-americana Alyssa Spencer, o brasileiro Mateus Herdy ou o indonésio Rio Waida, que acontece precisamente na Gold Coast, acabaram por ser os australianos a levar a melhor.Do lado feminino, Sophie McCulloch venceu Zahli Kelly nos quartos-de-final, para depois bater a pequena Sierra Kerr nas meias-finais. No heat decisivo somou 13,50 contra os 12,85 de Ellie Harrison, carimbando, dessa forma, a segunda vitória da carreira no circuito WQS. A primeira tinha acontecido já em 2022, sendo decisiva para a qualificação de McCulloch para as Challenger Series que arrancam já na próxima semana.Já na prova masculina, Zaffis superou o espanhol Sean Gunning nos quartos-de-final, para depois vencer o compatriota Ben Lorentson nas meias-finais. Na grande final Zaffis somou 13,40 para levar de vencido Dylan Moffat, que fez apenas 11,25 pontos. Esta foi a segunda vitória da carreira de Zaffis no circuito WQS e colocou-o na liderança dividida do ranking com o neozelandês Billy Stairmand.