Concha Balsemão termina em 3.º lugar na Austrália

Concha Balsemão carimbou, esta quarta-feira, o 3.º posto final no Mad Max Maroubra Pro, QS1000 que se disputou na região de Sydney e que deu início à temporada 2022/23 do QS regional da Austrália e Oceânia. A jovem surfista portuguesa, que foi eliminada nas meias-finais, conseguiu, assim, o melhor resultado da carreira em termos internacionais.Depois de ter estado em bom plano no dia inaugural, ao superar duas rondas, no dia final Concha teve pela frente a brasileira Anne dos Santos no heat 4 dos quartos-de-final. Com um total acumulado de 10 pontos, a jovem algarvia, de 19 anos, superou os 9,64 da rival, carimbando a passagem às meias-finais.Foi já pela madrugada portuguesa a dentro que Concha lutou pela presença na final deste evento frente à australiana Charli Hurst, com quem já se tinha cruzado na ronda 2. Com 9,07 pontos, a surfista portuguesa ainda sonhou, mas a última onda da adversária acabou por roubar o triunfo à portuguesa. Hurst terminou com 10,20 pontos e seguiu para a final.Apesar da eliminação às portas da final, Concha Balsemão, que se encontra na Austrália a estudar, conseguiu em Maroubra o melhor resultado da carreira em termos internacionais, superando o 9.º posto alcançado no ano passado no QS1000 de Boomerang Beach. Além disso, com este resultado Concha arranca a nova temporada no 3.º posto do ranking australiano.O triunfo em Maroubra acabou por sorrir à australiana Holly Williams, que na final venceu Hurst, com 10 pontos contra 6,63. Já do lado masculino a vitória foi do olímpico Billy Stairmand. O experiente surfista neozelandês bateu na final o australiano Alister Reginato, com 16,40 pontos contra 10,23.Este QS1000 de Maroubra estava marcado originalmente para o início de março, mas acabou por ser adiado um mês devido às cheias que ocorreram na região de Sydney. Dessa forma, este campeonato deixou de contar para a temporada australiana 2021/22, que foi concluída na passada semana, passando a fazer parte do calendário de 2022/23 e da luta pelas vagas para a Challenger Series de 2023. A ação neste circuito regressa já no final do mês, com um QS1000 na Gold Coast.