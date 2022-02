Concha Balsemão termina no 17.º posto em Boomerang Beach

Terminou, esta quinta-feira, a prestação de Concha Balsemão no Carve Great Lakes Pro, QS1000 co circuito regional australiano que se disputou na praia de Boomerang Beach, em Nova Gales do Sul. A jovem surfista portuguesa foi eliminada na ronda 3 desta que é a segunda prova do calendário regional australiano, tendo terminado o evento no 17.º posto final.Depois de ter superado duas rondas nos dois dias anteriores, desta vez, a surfista algarvia de 19 anos não conseguiu atingir mais uma qualificação. Concha esteve em ação no heat 2 da ronda 3, onde somou 7,85 pontos, ficando à frente de Piper Harrison (7,30), que era a top seed, mas sendo superada pelas também australianas Holly Williams (10,10) e Arabella Wilson (9,95).Concha Balsemão falhou, assim, a passagem ao dia final do evento australiano, após uma jornada em que ficaram decididos os quartos-de-final femininos e também femininos. Do lado feminino houve mesmo várias surpresas, com as duas ex-tops mundiais Macy Callaghan e Dimity Stoyle a já terem ficado pelo caminho.Em sentido inverso, a jovem Sierra Kerr, filha do ex-top mundial Josh Kerr, é uma das surfistas em destaque a caminho dos quartos-de-final. Do lado masculino a juventude também brilhou, mas os dois nomes mais sonantes em prova são os experientes Stu Kennedy, ex-top mundial, e o neozelandês Billy Stairmand, que marcou presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio.Agora, depois desta estreia no QS australiano em 2022, Concha Balsemão, que não conseguiu repetir o 9.º posto alcançado no ano passado nesta mesma prova, vai seguir viagem para Birubi Beach, onde a 27 de Fevereiro começa novo evento. Será o segundo de cinco que vão ser disputados na região de Nova Gales do Sul.