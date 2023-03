Costa da Caparica recebe estreia do qualifying para a Liga MEO Surf

A Costa da Caparica vai receber este fim de semana um histórico evento que marca a estreia do qualifying para a Liga MEO Surf. Mais de 80 surfistas vão estar em competição neste Caparica Qualifying, que oferece oito vagas masculinas e quatro vagas femininas para o circuito nacional de surf, que define os campeões nacionais de surf.

Esta foi uma iniciativa da Federação Portuguesa de Surf, que se viu obrigada a alargar a prova masculina de 48 para 64 inscritos, em virtude da forte adesão. Aos 64 surfistas masculinos, juntam-se ainda 13 surfistas femininas.

Os surfistas que conseguirem as vagas em jogo garantem entrada nas etapas da Liga MEO Surf 2023, para onde já estão qualificados os surfistas do top 32 masculino e top 15 feminino da temporada anterior, além de 4 vagas do top 8 Projunior, 4 vagas do top 8 sub-18 e 4 vagas do top 8 sub-16 no caso masculino e 2 vagas do top 4 Projunior, 2 vagas do top 4 sub-18 e 2 vagas do top 4 sub-16.

"Esta prova é um marco importante para o surf português, pois assinala uma evolução significativa para o Campeonato Nacional, cujo crescimento e profissionalização são cada vez mais sedimentados", começou por explicar João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf. "Além disso, abre portas a surfistas que de outra forma não teriam acesso ao Campeonato Nacional, aumentando a sua qualidade e competitividade. Se dúvidas houvesse quanto à criação desta competição, a enchente de inscrições que levou a FPS a decidir por um aumento do número de competidores de 48 homens para 64 atesta o acerto da nossa decisão", frisou.

A chamada para o primeiro dia de prova está marcada para sábado, às 7H30, na Praia do Marcelino. A lista de heats já é conhecida e o destaque vai para a presença de alguns nomes sonantes do surf nacional, como o veterano e antigo tetracampeão nacional Ruben Gonzalez. Diogo Martins, Martim Carrasco, José Champalimaud, Martim Paulino ou João Kopke são outros dos grandes candidatos às vagas em disputa.