Daniel Fonseca e Joana Schenker vencem prova de bodyboard em Santa Cruz

Os campeões portugueses em título de bodyboard, Daniel Fonseca e Joana Schenker, venceram a primeira etapa do circuito nacional de 2020, na Praia do Mirante, em Santa Cruz.

Daniel Fonseca obteve uma pontuação de 14,83 (em 20 possíveis), com Joel Rodrigues a ficar com o segundo posto, Miguel Adão no terceiro lugar e Manuel Centeno, oito vezes campeão nacional, no quarto.

"Estivemos um pouco à espera que começasse o heat e vi que haviam umas ondas que tinham muito mais potencial. Não arrisquei muito, fiz uma pontuação de 'backup' [apoio] e depois esperei pela onda em que encaixei três manobras e que me permitiu ganhar a bateria", revelou Daniel Fonseca, em comunicado da Federação Portuguesa de Surf (FPS).

Na prova feminina, Joana Schenker, ex-campeã mundial (2017), superou as rivais Teresa Almeida, Rita Pires (11 vezes campeã nacional) e Mariana Machado.

"Foi um stress bom voltar à competição. Senti um pouco o nervosismo e pressão nesta final, que não foi fácil, mas felizmente apareceu uma onda boa para mim. Mas todas surfámos bem na final e foi bom conseguir impor-me e ganhar", afirmou Schenker, aproveitando para elogiar a organização do renovado Circuito Nacional de Bodyboard Crédito Agrícola 2020.

Terminada a primeira etapa, o circuito segue para Peniche (19 e 20 de setembro), depois para a Nazaré (03 e 04 de outubro) e termina na Póvoa de Varzim (24 e 25 de outubro).