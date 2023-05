Mais de 20 portugueses na etapa inaugural do circuito Pro Júnior Europeu da WSL

Teve esta quarta-feira início em Casablanca a etapa inaugural do circuito Pro Júnior Europeu da World Surf League, com mais de duas dezenas de portugueses presentes. O Morocco Mall Junior Pro Casablanca decorre até domingo e é a primeira de cinco etapas de um circuito onde Gabriela Dinis e Maria Salgado, no lado feminino, e Afonso Antunes, Martim Nunes ou Joaquim Chaves, na parte masculina, apresentam-se como alguns dos principais candidatos ao título europeu júnior de surf.Em Casablanca, a armada lusa vai contar com um total de 25 surfistas em ação, com 18 atletas na prova masculina e 7 na prova feminina. O primeiro dia de prova deverá ser dedicado apenas às rondas inaugurais, onde apenas estarão em ação cinco surfistas na prova feminina e seis na prova masculina.Tiago Guerra, Simão Silva, Tomás Nunes, Bruno Amado, Salvador Catarino e Tiago Stock são os jovens portugueses que vão competir na ronda inaugural masculina, que já está na água. José Maria Ribeiro, Salvador Costa, João Roque Pinho, Afonso Pinto, Joaquim Trindade e Francisco Queimado entraram diretamente para a ronda 2.Já Joaquim Chaves, Francisco Ordonhas, Afonso Antunes, Francisco Mittermayer, Martim Fortes e Martim Nunes só entram em cena na ronda 3, fase em que se estreiam os cabeças-de-série do evento marroquino. Todos eles ainda aguardam por conhecer os adversários que vão ter pela frente nos respetivos heats.Do lado feminino, Gabriela Dinis e Maria Salgado são as únicas surfistas portuguesas com estatuto de cabeças-de-série e, por isso, com entrada direta para a ronda 2. Na ronda inaugural vão estar em ação Érica Máximo, Constância Simões, Teresa Pereira, Carlota Chaveiro e Lua Escudeiro, com as três últimas a terem ficado colocadas na mesma bateria.