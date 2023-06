Dia agridoce para a Seleção Nacional em El Salvador

Ao terceiro dia de prova em El Salvador, a Seleção Nacional viu, esta sexta-feira, mais dois surfistas caíram na repescagem do Mundial ISA 2023, onde se discutem vagas olímpicas. Teresa Bonvalot, que já tem carimbado o passaporte para Paris’2024 em virtude da participação no World Tour deste ano, e Yolanda Hopkins foram derrotadas na ronda 2 feminina, enquanto Kika Veselko conseguiu avançar para a ronda 3. Na prova masculina Guilherme Fonseca, o único português a entrar hoje na água, também superou com sucesso a ronda 2, juntando-se a Frederico Morais na fase seguinte.

Uma jornada que tem, assim, um sabor agridoce, uma vez que após três dias de competição a equipa das quinas tem já metade dos surfistas na repescagem – Guilherme Ribeiro já tinha sido relegado no dia de ontem -, o que significa que a próxima derrota dita a eliminação, além de terem um caminho muito mais longo a percorrer para chegarem à final das medalhas.

Depois de ontem ter fechado o dia com um triunfo sólido, Guilherme Fonseca voltou a ser eficaz esta sexta-feira. Desta vez, o surfista da Lourinhã, que defende o 4.º posto alcançado no Mundial do ano passado, em Huntington Beach, terminou o heat 23 com 10,64 pontos, sendo apenas superado pelo israelita Uri Uziel (11,24). O britânico Patrick Langdon-Dark (8,63) e o belga Razz Rosenbaum (5,57) caíram para as repescagens.

Na próxima fase, Gui vai competir vai competir no 12.º e último heat da ronda, tendo pela frente o japonês e top mundial Kanoa Igarashi, além do irlandês Gearoid McDaid e do mexicano Alan Cleland. Antes disso, no heat 2, Frederico Morais enfrenta o neozelandês Billy Stairmand, o britânico Stanley Norman e o uruguaio Sebastian Olarte. Quem também já conhece adversários, mas na ronda 2 de repescagem, é o campeão nacional Guilherme Ribeiro, que vai medir forças com o nicaraguense Kevin Cortez, o suíço Fantin Habashi e o filipino Philmar Alipayo na bateria inaugural da ronda.

No lado feminino, tudo começou com o desaire de Teresa Bonvalot, que ficou no 3.º posto do heat 2, após somar somente 8,77 pontos. A alemã Rachel Presti (10,03) e a espanhola Garazi Sanchez (9,67) avançaram para a fase seguinte, enquanto a chilena Estela Lopez (2,37) acompanhou Teresa para a repescagem. A fechar a ronda foi a vez de Yolanda Hopkins ter tido prestação semelhante, terminando a bateria com 6,27 pontos, apenas à frente da porto-riquenha Jordi Carreras (2,23). A alemã e antiga campeã nacional Camilla Kemp (8,30) e a argentina Ornela Pellizari (6,80) seguiram para a próxima fase.

O único sucesso do dia na prova feminina para as cores nacionais surgiu no heat 14, onde Kika Veselko somou mais um triunfo. A campeã mundial júnior em título tem estado em grande plano nas ondas salvadorenhas e hoje não foi exceção, com um triunfo de 11,20 pontos, deixando a peruana Sol Aguirre no 2.º posto, com 10,87 pontos. A filipina Nibie Blancada e a porto-riquenha Mia Calderón caíram nas repescagens.

Agora, na ronda 3 do quadro principal feminino, onde já só restam 36 surfistas, Kika vai estar no oitavo e penúltimo heat. A jovem surfista portuguesa vai ter pela frente a italiana Giada Legati, a argentina Ornela Pellizari e a nicaraguense Candelaria Resano. Já Teresa Bonvalot vai competir no heat 2 da ronda 2 de repescagem, frente à belga Rheana Rosenbaum, à neozelandesa Saffi Vette e à ucraniana Yuliia Kulish. Yolanda Hopkins compete no heat 18, onde tem a companhia da australiana Ellie Harrison e mais duas surfistas que vão sair da ronda inaugural da repescagem.

Destaque ainda para a derrota de muitos dos principais nomes em prova no quadro principal masculino. O norte-americano e líder do ranking mundial Griffin Colapinto e o compatriota e ex-bicampeão mundial John John Florence foram dois desses surfistas surpreendidos logo na ronda 2 masculina. Mas também os australianos Ryan Callinan e Ethan Ewing seguiram o mesmo caminho. Nada de preocupante para estes surfistas da elite mundial, uma vez que tanto Estados Unidos como Austrália já têm as vagas olímpicas preenchidas via World Tour, o que faz com que estas estrelas tenham apenas ido a El Salvador "marcar presença".