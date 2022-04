Dia curto na Caparica coloca mais dois portugueses na ronda 3

A ação regressou esta quarta-feira à Costa de Caparica, para o dia 2 do Caparica Surf Fest. Uma jornada muito curta, marcada por ondas pequenas e onde apenas foram realizados 5 heats do QS3000 masculino. O suficiente para fechar a ronda 2 e definir todas as baterias da fase seguinte. Em prova estiveram três portugueses, todos no mesmo heat, e dois deles conseguiram vaga na próxima fase.

Com as atenções centradas nesse heat 13, em que Francisco Ordonhas, Rafael Silva [na foto] e Rodrigo Lebre enfrentaram o italiano Matteo Calatri, a armada lusa conseguiu fazer o melhor possível, que foi colocar dois surfistas na fase seguinte e ter apenas uma baixa. O triunfo sorriu a Ordonhas, de apenas 16 anos, que fez a melhor onda (6,17) e o melhor score (11,84) do dia, deixando Rafael Silva (9,23 pontos) na segunda posição. Calatri (8,23) e Lebre (6,00) ficaram pelo caminho.

"Sinto-me muito feliz", começou por dizer Francisco Ordonhas. "No final do heat encontrei duas boas ondas que, felizmente, foram suficientes para vencer. Quando a meio do heat passei para segundo lugar, fiquei nervoso, mas o que importa é que a onda veio e foi suficiente. Estou a competir no QS para aproveitar novas experiências e para sentir uma realidade diferente da competição Júnior. Só quero divertir-me e tentar surfar o melhor que consigo. Até agora tem sido ótimo, fiz o que pude e espero que continue a correr bem", frisou o antigo campeão nacional Sub-12.

Agora, na ronda 3 masculina a armada lusa vai ter 16 surfistas em ação. Eles que vão lutar pela qualificação para a ronda 4, onde entram em cena os top seeds. Para esta fase, Portugal conta com a entrada direta de seis surfistas: o campeão europeu e nacional em título Vasco Ribeiro, Francisco Almeida, Guilherme Fonseca, Pedro Henrique e os wildcard Martim Paulino e Guilherme Ribeiro.

Para amanhã está marcada nova chamada para as 7H15 para a prova masculina e às 12 horas para a prova feminina, que hoje não foi para a água. As previsões apontam para uma ligeira subida do mar, que se vai acentuar até ao final da semana, com o período de espera do Caparica Surf Fest a terminar no domingo.

Ronda 3

H1: Bitor Garitaonandia (ESP) x Eduardo Fernandes (PRT) x Mael Laborde (FRA) x Edoardo Papa (ITA)

H3: Paul Cesar Distinguin (FRA) x Martim Carrasco (PRT) x Ido Arkin (ISR) x Ian Costa (BRA)

H4: Renan Grainville (FRA) x Afonso Antunes (PRT) x Luan Nogues (FRA) x Matisse Verworst (BEL)

H5: Logan Nicol (GBR) x Jácome Correia (PRT) x Barnaby Cox (GBR) x Pierre Lamothe (FRA)

H6: Mathis Crozon (FRA) x Tomas Fernandes (PRT) x Samuel Igo de Souza (BRA) x Jejé Vidal (STP)

H7: Kyllian Guerin (FRA) x Henrique Pyrrait (PRT) x Nicolas Paulet (FRA) x João Maria Mendonça (PRT)

H9: Yael Pena (ESP) x Diogo Martins (PRT) x Adrien Toyon (FRA) x Gabriel Ribeiro (PRT)

H10: Luis Diaz (ESP) x Pedro Coelho (PRT) x Ian Fontaine (FRA) x João Vidal (PRT)

H11: Enzo Cavallini (FRA) x Miguel Blanco (PRT) x Seth Morris (GBR) x Ryan Coelho (BRA)

H12: Mihimana Braye (FRA) x Joaquim Chaves (PRT) x Iker Trigueros (ESP) x Dean Vandewalle (BEL)

H13. Luís Perloiro (PRT) x Luke Dillon (GBR) x Francisco Ordonhas (PRT) x Marlon Lipke (ALE)

H14: Yago Dominguez (ESP) x Lens Arancibia Avila (FRA) x Paco Alonzo (FRA) x Rafael Silva (PRT)

Ronda 4

H2: Thomas Debierre (FRA) x Pedro Henrique (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

H4: Tristan Guilbaud (FRA) x Francisco Almeida (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

H8: Vasco Ribeiro (PRT) x Martim Paulino (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

H9: Maxime Huscenot (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

H14: Ruben Vitória (ESP) x Guilherme Fonseca (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3